賴清德走訪嘉義縣 籲大家團結向前行

行政院長賴清德6日上午到嘉義縣新港奉天宮參拜，受到奉天董事長何達煌等地方人士歡迎。（呂妍庭攝）

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嘉義縣長張花冠、立委陳明文比鄰參拜，卻零互動。（呂妍庭攝）
行政院長賴清德6日上午到嘉義縣新港奉天宮參拜，展現親民一面。（呂妍庭攝）
行政院長賴清德6日上午到嘉義縣新港奉天宮參拜，包括縣長張花冠、立委陳明文、民進黨嘉義縣長初選參選人翁章梁也難得同場。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德6日上午到嘉義縣新港奉天宮參拜，受到奉天董事長何達煌等地方人士歡迎，包括縣長張花冠、立委陳明文、民進黨嘉義縣長初選參選人翁章梁也難得同場，其中張花冠、陳明文比鄰參拜，卻零互動，賴清德致詞時左誇張花冠所率領的執政團隊，右肯定雙立委陳明文、蔡易餘在立法院的支持相挺，再以「年輕有為，過去一路鬥陣打拚」來形容翁章梁，同時也展現和何達煌的好交情，顯得面面俱到外，也期許嘉義繼續團結向前行。

賴清德除再次強調此行來到嘉義，是代替總統蔡英文說明前瞻基礎建設及長照計畫，並瞭解問題外，也要感謝嘉義縣長期的支持。張花冠誇賴清德務實認真，最接地氣，昨天一來，很多長期沒辦法解決的問題，一條一條被拿出來討論，可以解決的馬上拍板定案，無法解決的則帶回去研究，實事求是的精神，值得肯定。

何達煌熱情展現地主之誼，稱賴清德來奉天宮一次就升官一次，現在升到行政院長，歡迎他常來奉天宮。賴清德則談起他擔任台南市長時，曾偶然碰到何達煌，聊到他小時候到新港，對新港貽很懷念，沒幾天就收到一大箱新港貽，就是這分感情，兩人從此建立起好交情，也希望嘉縣在媽祖的保佑下，各種事務能順利推動，大家團結向前行，叫嘉義第一名。

(中時)

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