大陸拿下台灣？華郵：博弈結果 尚在未定之天

2018年01月06日 11:55 中時 江靜玲

《華盛頓郵報》今刊出專文指出，美國分析家和官員開始對中國否有能力、甚至有意願接管台灣感到質疑，川普政府官員透露，美國希望台灣盡快把國防開支增加一倍，並呼籲川普繼續加強台灣防禦能力，因為中國大陸和台灣間的博弈結果尚未確定。

這篇由華郵前駐北京特派員龐弗雷署名的專文說，多年來，美國大多數分析家普遍接受這樣一個觀點：中國經濟和軍事上升到足以主宰亞洲，台灣事實獨立的民主地位將不會持續。李光耀和季辛吉等政治家都預言，台灣與中國統一是不可避免的；期望推動此一趨勢的許多美國資深官員認為，台灣是華府與中共關係的路障，非資產。一名美國高級海軍官員甚至將台灣稱為「湯碗裡的屎」──搞髒了加強與中國的聯繫。

然而，近年來，美國分析家和官員開始對中國將持續崛起吸納台灣的假設感到質疑。檀香山東西方中心資深研究員羅伊和塔夫茨大學教授貝克利，不約而同的撰文懷疑中國是否有能力、甚至有意願接管台灣。

文中表示，兩位學者都指出，中國吸引台灣的政策失敗了。北京在瞄準台灣部署數百枚導彈、監禁台灣維權人士，只有加劇台灣反對統一；去年的一項民意調查顯示，四分之三的台灣人認為台灣和中國是兩個不同的國家，20年前則有半數以上的台灣人說自己是中國人。

如果討好台灣不成功，中國能否利用經濟槓桿來改變這種情況？中國是台灣最大的貿易夥伴，台灣對外投資的主要目的地；台灣出口的40%流向中國，台灣國內生產總值的五分之一來自與大陸的經濟聯繫。但是，羅伊和貝克利都認為，北京想把這些經濟關係轉化為硬實力是很難的。羅伊指出，如果中國把握台灣的投資，台灣肯定痛苦，但這可能適得其反，引起更多的不滿。

如果中國更進一步封鎖台灣，這將構成一場戰爭。談到戰爭，文中表示，兩位學者都質疑中國的能力指出，首先，失敗的風險是非常高的。 羅伊認為，大陸對台採取軍事措施將損害中國的經濟及其在亞洲的地位，會引起中國欺負鄰國的擔憂；中國可能贏得這場戰爭，但將失去和平。

專文中說，有人認為台灣沒人願意打仗。台灣的年輕人被冠以「草莓的一代」，漂亮但容易擦傷，可是這種說法，忽視了台灣年輕人的政治活動能力，反對與中國經濟關係更加緊密的向日葵運動即是一例。

專文中並引述貝克利認為，對台進行封鎖，入侵和戰略轟炸都不會有太大的成功希望，因為在200年的戰爭中，封鎖並未強迫一個國家放棄其主權，20世紀40年代，美國對日本的封鎖，削減日本97％的進口量，最後仍然是用兩個原子彈結束戰爭。

至於入侵，貝克利對中國的機會也持悲觀立場。根據他的計算，假設中國人民解放軍在跨越100海哩台灣海峽的8小時旅程中能倖存下來，中國在台灣第一天可部署的地面兵員只能有26000人，第二天大約15000人。

鑑於台灣擁有先進的預警系統，以及沿海砲兵，先進水雷和反艦導彈，這是一個很大的假設。此外，台灣具有有快速移動15萬軍員的能力，且台灣只有10%海岸線適合兩棲登陸。 如果美國參與捍衛台灣的話，貝克利預測，8艘美國潛艇可能足以擊退人民解放軍兩棲入侵戰力的40％，美方則可能只損失一艘潛艇。

中國正在實行軍事現代化，估計目前中國使用了三分之一的軍事預算部署台灣奪取戰。基於這個原因，羅伊和貝克利都認為，美台雙方政府有義務繼續合作，確保台灣安全。

文章最後說，台灣需要大幅增加國防開支，台灣蔡英文總統表示國防預算一年可能會增加3％，但這還不夠。龐弗雷表示，川普政府官員告訴他，美國希望台灣盡快把國防開支增加一倍。川普政府也需要繼續努力加強台灣防禦能力。但美國可以做更多，因為一如羅尹的結論：「中國和台灣間的博弈結果尚未確定。」

(中時)