時力5立委拆立院門 鍾小平怒告黃國昌等破壞古蹟

2018年01月06日 11:16 中時 張孝義

鍾小平同時告發立法院長蘇嘉全、祕書長林志嘉涉嫌妨害公務。（張孝義攝）

立法院審議勞基法修正案，時代力量立委徐永明、黃國昌等人拆掉立院門窗、打破玻璃，台北市議員鍾小平認為黃國昌等人破壞市定古蹟，違反文化資產保存法，6日到台北地檢署告發黃國昌等5名時代力量立委，同時，立法院長蘇嘉全、祕書長林志嘉阻止台北市文化局官員會勘，鍾小平也告發2人妨害公務。

鍾小平強調，台北市議員監督台北市政府，如今台北市的市定古蹟被破壞，市議員當然要挺身而出捍衛古蹟，如果市長柯文哲提出告發，他自然不必提告，但是柯文哲卻不作為，可見柯文哲也瀆職「白色包庇白色」，非常可惡。

鍾小平表示，立委要抗議他沒有意見，但是立法院在2017年就被認定是台北市的市定古蹟，黃國昌等人的行為就是破壞古蹟，依「文資法」規定，破壞古蹟的罰則很重，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金。

1月5日下午4時30分，鍾小平與文化局同往立法院會勘，但遭立法院院方阻撓會勘，拒於門外。鍾小平說，當時曾銘宗立委會同他及文化局官員赴破壞現場，仍被警衛阻擋；鍾小平強調，台北市文化局是古蹟的目的事業主管機關，會勘屬執行公務行為，蘇嘉全與林志嘉命令警衛阻擋，就是妨害公務，蘇、林2人藐視、踐踏地方自治的精神莫此為甚，所以同時告發蘇、林2人。

(中時)