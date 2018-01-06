107年度農業機械補助開跑！最高10萬元

107年度農業機械補助開跑！（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

農民有福囉！戶籍所在地或耕作土地位於新北市的農友們，即日起所在地農會開始受理107年度「農業機械及自動化設備補助計畫」需求申請，期限只到1月31日哦。

為解決農村勞力不足問題，改善工作環境，新北市政府積極推動「農業機械及自動化設備補助計畫」，輔導本市農民及產銷班購置農業機械，補助範圍包含農地搬運車、動力割草機、動力採茶機等農業機械(不含養畜機械)，每人每年最多補助1臺，每臺最高補助購買價格的三分之一，並以10萬元為補助上限，農民可視實際作業需求申請補助。戶籍所在地或耕作土地位於新北市的農民如有購置農機需求，請於1月31日前向農會提出申請，以免喪失申請補助權利。

農業局也再次呼籲，農民如購買農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草(青割玉米)收穫機等四輪或四輪以上能行走於道路行駛的膠輪式農機，請向戶籍所在地公所申領「農業機械使用證」及「農機號牌」，才能在市區道路或公路行駛，要將農機號牌懸掛於機身前(後)方明顯處，駕駛人應領有小型車普通駕駛執照，行駛時遵守相關交通法令，並隨身攜帶農業機械使用證以供查驗。

農業局表示，為了解決農村人力不足的問題，新北市積極鼓勵青年農民返鄉務農，更補助農民購入自動化機械協助耕作，降低生產成本。106年度新北市已補助超過900件以上的農機購置，相關農業機械補助種類及資訊可電話洽詢各地區農會。

(中時電子報)

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