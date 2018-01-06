美卡爾文森號航艦打擊群前進部署西太平洋

2018年01月06日 11:43 中時電子報 喻華德

美國海軍5日發佈新聞，指出由一艘航空母艦、一艘飛彈巡洋艦及兩艘飛彈驅逐艦所組成的卡爾文森號航艦打擊群已經自美國西岸母港聖地牙哥海軍基地啟航，執行定期西太平洋部署，這是卡爾文森號第二次由第三艦隊指揮節制在印度－太平洋區域執行任務。

卡爾文森號航艦打擊群由尼米茲級（Nimitz）航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson，舷號CVN 70）、第二艦載機聯隊（CVW 2）、第一驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 1）所屬提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦香普蘭湖號（USS Lake Champlain，舷號CG 57）、勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）、麥可墨菲號（USS Michael Murphy，舷號DDG 112）所組成，全員合計約6千人。麥可墨菲號驅逐艦的母港在夏威夷，將會在航艦戰鬥群經過夏威夷時加入一同前往西太平洋。

作為卡爾文森號航艦戰鬥群的核心戰力，第二艦載機聯隊包含超過70架飛機，由第4海上戰鬥直昇機中隊（HSC）「黑騎士」﹑第78海上打擊直昇機中隊（HSM)「藍鷹」、第2戰機打擊中隊（VFA 2）「賞金獵人」、第34戰機打擊（VFA 34）中隊「藍色衝擊波」、第137戰機打擊中隊（VFA 137）「紅隼」、第192戰機打擊中隊「金龍」、第113艦載早期預警中隊（VAW 113）「黑鷹」、第136電戰中隊（VAQ 136）「長手套」、第30艦隊後勤運補中隊 （VRC 30）「供應者」第2分遣隊所組成。

據美國海軍指出，第三艦隊的船艦傳統上在跨越國際換日線進入第七艦隊任務區後，會將指揮權移交給第七艦隊節制。因此「第三艦隊前進編組」將其第三艦隊的指揮權擴增至西太平洋，並擴及印度。

本次為卡爾文森打擊群第二次在第三艦隊的指揮節制下在印太區域執行任務。去年該打擊群在相同區域執行六個月的部署為近代歷史上首次由稱為「第三艦隊前進編組」（3rd Fleet Forward）所指揮節制（the command and control construct），使第三與第七艦隊可共同執行區域內的廣效海事安全任務。

卡爾文森打擊群是首要的海軍戰力。其提供美國總統在符合國際法和傳統下對維持區域海事安全、穩定及的自由的能力與備便選項。此外在去年的部署中，4月21日，第137中隊的一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機在著艦時墜毀，飛行員獲救。26日一架第78直昇機打擊中隊，部署在杜威號驅逐艦上的MH-60R「海鷹」直昇機墜毀，三人獲救。5月9日，香普蘭湖號驅逐艦撞上一艘韓國漁船。

(中時電子報)