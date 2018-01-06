都吃低卡天天運動就能瘦？避開9項錯誤才有完美身材

2018年01月06日 11:27 中時電子報 周鎮宇

為了維持好身材，許多人都會利用健身運動來減肥，不過有時候還是瘦不下來到底是為什麼呢？有外國媒體就統整9大錯誤，包含不要都吃低卡食物或天天運動等，要民眾避免犯下，不然就無法達成瘦身效果。

據國外網站《Bright Side》報導點出9大減肥錯誤，需要民眾小心提防。

第1點長時間的有氧運動

有些人認為長時間做有氧運動，對心肺功能有顯著的提升，不過事實上，你也要知道得自己的極限在哪裡，不然可能對自己的心血管系統造成負面的影響，但不是說要避免有氧運動，而是不要做超過。

第2點低熱量的飲食

低熱量的飲食通常都是健康的，可以預防心血管疾病，但通常它們含有較少的脂肪，在運動時，通常會需要消耗一定的蛋白質、脂肪與碳水化合物，所以也要適量攝取，可以在飲食中加入鮭魚或酪梨等食物來獲得健康脂肪。

第3點喝電解質運動飲料

其實喝電解質運動飲料壞處大於好處，原因是它除了礦物質外，擁有大量的糖，所以值得去戒除這樣的飲料。

第4點在運動中不喝水

許多民眾在運動時不喜歡喝水，不過這是錯的，因為在運動時中身體會快速流失水分，因此不要完全剝奪水分來折磨自己的身體，這樣可能會導致身體不佳。

第5點吃更多食物

為了保持體重或降低體重，不僅要運動還要正確飲食，在一個小時中，平均在健身房消耗的熱量大約500大卡，不要因為有運動就靠食物來獎賞自己。

第6點在空腹或吃飽時時訓練

不管是在空腹還是吃飽後運動都是不好的事情，很有可能會增加疲勞感或身體不適導致無法鍛鍊，建議是再運動前兩小時吃東西，會有更好的鍛鍊效果。

第7點訓練後洗熱水澡或三溫暖

在訓練後切記不要馬上去洗澡，因為身體剛流失大量水分，血壓升高，可能因熱水澡導致不適或暈倒，需要在洗澡前喝點水，簡單沖洗就好。

第8點沒有收操

在疲勞的運動過後，別忘了進行運動過後的伸展操，這樣有助於減少隔天的肌肉酸痛，也讓身體更加舒適。

第9點天天運動

長期鍛鍊或適當的補充營養，是可以保持身材，但長期並不代表每天，如果天天訓練，很容易造成疲倦，會增加皮膚上的皮質醇分泌，可能導致重量增加，所以在訓練期間定期休息，會得到更好的效果。

(中時電子報)