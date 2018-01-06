《翻爆旺旅遊》一日網美養成計畫 網友熱搜超好拍景點

一日網美養成計畫 網友熱搜超好拍景點

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中時電子報
綜合報導

◎亞洲唯一袖珍博物館 12比1世界縮影

位在台北建國北路一段的「袖珍博物館」，成立至今21年，是目前亞洲唯一專門收藏當代袖珍藝術品的博物館，館內約有150到200件收藏作品，以小房子和房屋內擺設為主，以12:1的比例縮小呈現，均是真材實料製作，館內小巧又精細的藝術品，令人嘆為觀止。

◎朱銘美術館 首展方正人間

位於新北市金山區的朱銘美術館，館藏超過2500件朱銘各時期經典作品，包括太極、人間系列等，其中，展品約8成於戶外展出，欣賞朱銘創作同時也能一覽藍天、山嵐美景，適合全家大小一同出遊，也是不少國際旅客必訪景點之一。

◎「古蹟級」美術館 玩具公仔夯

邁入92歲高齡的新竹市美物館，堪稱「古蹟級」建物，但無論館內外展覽都推陳出新，館外一度陳設巨型「釣魚小兔」公仔，順利打響知名度，館內另不時展出當代藝術作品或玩具展覽，不僅吸引孩童目光，與古老建物本身也絲毫沒有違和感。

◎八卦山腳下新地標 彰化美術館

彰化縣立美術館是八卦山腳下新地標，號稱台灣第1座縣立美術館，2014年11月落成啟用，共投入4.11億元經費，除了樹枝狀的鋼構斜柱結構等建築等特色，更櫛比鱗次，串聯孔廟、武德殿、節孝祠等不同年代建築，形成彰化市精彩密度最高、最美的歷史文化長廊。

◎多功能城市博物館 應有盡有

嘉義市立博物館是一座多功能的綜合博物館，目前展示內容涵蓋嘉義市「地質、化石與美術」三大主題，發揮社教能量，免費參觀，獲中央補助整修，轉型定位為城市博物館，以深化導介嘉義市城市意象為基調，預計今年3月動工。

◎國立史前博物館 穿越３萬年

位在台東市的國立台灣史前文化博物館，蒐集台東出土的考古精髓，帶領民眾穿越台灣3萬年的文化，一窺台灣最早島民的生活，館內還珍藏5件源自台灣的國寶級文物，對於台灣歷史有興趣的民眾，走訪將能獲益良多。

(中時電子報)

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