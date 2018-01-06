李晨裸肌環抱曬幸福 范冰冰爆「私奔」經驗

2018年01月06日 12:17 中時 洪秀瑛

兩人放閃。（翻攝范冰冰微博）

兩人賣萌。（翻攝范冰冰微博）

深情。（翻攝范冰冰微博）

搞怪。（翻攝范冰冰微博）

時尚。（翻攝范冰冰微博）

親密。（翻攝范冰冰微博）

范爺霸氣。（翻攝范冰冰微博）

李晨飾演曹丕。（中視提供）

李晨和女友范冰冰（范爺）時常放閃，繼去年以CP合體代言服飾品牌，今年再度登上《ELLE》中國版30周年特別刊雜誌封面，李晨裸肌環抱女友，秀出好身材。私下個性豪爽的范爺也站李晨腳上起舞，笑得燦爛，並穿情侶裝搞怪賣萌，甜蜜值爆棚，這大概就是愛情的模樣吧，范爺甜滋茲的向粉絲喊話「放心！我們會一直幸福下去的」。

兩人以各種肢體語言展露恩愛指數，粉絲看了直呼要戴上墨鏡才能直視，范冰冰在微博分享此組照片，先誇自己「喜歡！恩，眉毛畫的不錯」，有粉絲說李晨的表情生硬，她護男友心切，回應網友說：「其實他不想拍的，但這是情人刊，我一個人就不是情人節啦。」再替男友緩頰：「做為他這樣一個大寫的直男，我能體會到他內心的痛苦。」

雜誌中分享他們在愛裡學到的種種，小倆口還提到以前私奔的經歷，范爺說：「那天我們戴著口罩和帽子，坐地鐵去南鑼鼓巷，雖然我在北京待了這麽多年，但幾乎從來沒有好好的去逛過這個城市，所以那天特別開心，一路上都沒人認出我們倆，跟著他在地鐵裏穿行的那個瞬間，感覺特別踏實和安穩。」

李晨和吳秀波、劉濤、張鈞甯主演的《軍師聯盟》，每週一至週五晚間8至10點在中視熱播，李晨劇中將曹丕的雄心霸氣以及被父親曹操冷落的鬱悶演出層次，劇中和甄宓、郭照、曹植的錯綜四角戀也讓人悸動，許多觀眾看了《軍師聯盟》都對李晨的演技印象深刻，人氣不輸男主角吳秀波。

(中時)