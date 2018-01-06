跑到派出所借錢？女賊自投羅網GG了

周姓女慣竊（中）戴著安全帽跑到派出所借錢，直接被逮個正著。（馬瑞君翻攝）

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中時

「我要借錢、我要借錢！」一名年約30歲女子日前跑到台中市警三分局派出勤工所大吵大鬧，嚷著要警察借錢給她；眼尖員警一看：「咦，不就是和正在追查的超商竊賊是同一人？」得來全不費功夫，周姓女慣竊自投羅網被逮。

怎麼會派出所還會提供借錢服務？正當員警對於這名女子的行徑感到不可思議時，比對一下，發現竟然與正在追查的竊賊模樣十分相似，仔細一查，竟然就是同一人。

警方指出，周姓女竊賊，年約30歲、無業，近日來已涉嫌犯下10餘起竊盜案，行竊地點廣佈雲林、彰化、台中等地區，均是臨時起意的作案，下手目標為各大超商、連鎖商店、量販店等。

警方從掌握的監視影像發現，周女在下手行竊前，會先假裝購物，再將所要竊取的物品拿在手上，先假裝還要選購其他商品，在店內四處張望，了解離開動線及店員位置後，再趁隙迅速離開店家。如遇到店家有裝設電子感應門，周女還會大剌剌的將所竊取的物品高舉過感應門，規避感應器大響。

由於周女居無定所，行蹤飄忽不定，員警即使鎖定是她犯案，但也難找到其下落，正當員警擴大調閱監視器欲找出其住處時，沒想到她竟然到派出所自投羅網。

周女辯稱，因機車沒油、沒法騎，才會想到找警察借錢加油應急一下，巧合的是，正好被在該所協助辦案的正義所員警撞見，直接逮個正著。

(中時)

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