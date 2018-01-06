與台灣失之交臂 中途夭折的「虎鯊」F-20戰機

2018年01月06日 12:27 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，受到國際局勢影響，我們對於F-15（F-15 Eagle）、F-16（F-16 Fighting Falcon）、F-22（F-22 Raptor）與F-35（F-35 Lightning II）等多款戰機都不陌生，但如果提到這款F-20「虎鯊」戰機（F-20 Tigershark），恐怕許多人就不是很清楚了。這款由美國諾斯洛普飛機公司（Northrop）研發、脫胎於暢銷機種F-5E（F-5E Tiger II）的升級版戰機，試圖以平價與優異性能搶佔國際市場，也曾是我國空軍採購目標之一，最終卻因美國政府選擇扶持同級的F-16與F-15戰機，讓F-20戰機被迫中途夭折，而台灣也因此轉向自行研發經國號戰機（AIDC F-CK-1 Ching-kuo）取代之。

NORTHROP F-20 TIGERSHARK SALES FILM F-16 RIVAL 77364

冷戰期間的美蘇兩強，在空戰武器上也多有競爭，在F-16戰機問世前，美方的F-5E/F與蘇聯（USSR）的米格21（Mikoyan MiG-21 ），成為輕型戰機的兩大暢銷機種。而在卡特總統（Jimmy Carter）上台後，美國於1970年啟動中階國際戰鬥機計畫，以「FX」為名，將現有的F-5E/F進行升級改良，雖在內部稱為「F-5G」，但最終仍改名為F-20戰機。F-20於1982年首次試飛，最高速度為2馬赫、屬於單人座戰機，裝備有兩架20釐米機砲，並有5個掛彈點可搭載3,600公斤飛彈，或是最多三具輔助油箱。

諾斯洛普第一架F-20「虎鯊」原型機。（圖/National Museum of the USAF）

去年底在新竹基地進行飛行表演的我軍IDF經國號戰機。（圖/中央社）

能搭載AIM-7麻雀空對空飛彈、且性能遠高於舊版的F-5E戰機，讓不少盟國都在等待美軍的意願。為爭取我方百餘架的潛在訂單，諾斯洛普與通用動力還曾來台洽談合約，卻因1983年大陸與美國簽署八一七公報，最終讓此採購案胎死腹中。再加上美國偏向F-15與F-16的立場，放寬外銷的國家清單，讓諾斯洛普死心而宣布計畫中止。生產線拆除或轉移，僅留下一架原型機送往博物館典藏，估計這個夭折的計畫共耗資達12億美元（約353.3億台幣）。

美國空軍雙座版的F-5F戰機。（圖/美國空軍）

雖然F-20被迫中止，但在美國國防部的默許下，諾斯洛普公司仍將部份系統與構造轉移至後來的研製機種上，像是我軍的經國號IDF計畫中，經改良刪減部份敏感模式後，成為該機型所使用的金龍53型雷達。但事實上，F-20戰機並非沒有缺點，1984年在南韓試飛期間，就曾發生飛行員因為重力過大而昏迷，導致戰機墜落意外，隔年二次演示也發生同樣狀況，也因此最終葬送了這款輕型戰機的未來。

(中時電子報)