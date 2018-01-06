暖警施援手感化 毒蟲「我會重新做人」

基隆港務警察在劉男等4人住處，查獲安非他命、海洛因等毒品。（張穎齊翻攝）

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新北市1名劉姓男子（55歲）有多項毒品前科，與3名友人與組成販毒集團，長期在新北、基隆等地販售海洛因及安非他命，供人吸食，基隆港務警察總隊獲報後，於3日將劉男等人一網打盡，而劉男被逮後因吸毒，久未進食而面容憔悴，港警見狀後貼心買漢堡跟便當給劉食用，劉也感激涕零地說「會重新做人！」

基隆港務警察總隊刑警隊副隊長洪靖盛表示，劉男因失業長期吸毒，而當起毒販兜售毒品，甚至吸收下游的陳姓女子（28歲）、林姓男子（55歲）、朱姓男子（39歲）組成小型販毒集團，以劉男在板橋區的住處為據點，於新北、基隆一帶販售毒品。基隆港警在半年前接獲有民眾報案，劉嫌等人在基隆港區一帶交易，隨即展開追查。

港警歷經3個月調查後，終於在劉男等4人住處逮捕到人，同時在現場發現查獲安非他命5包(毛重53.26公克) 、海洛因3包(毛重2.26公克)、安非他命吸食器1組，並拘提下游的林姓毒蟲，且擴大偵辦。

劉男被逮捕到案後，由於4天都沒有進食，加上吸毒成癮，面容憔悴又飢腸轆轆，警方見狀後，買了2份大漢堡及3盒排骨便當給劉男飽餐一頓，劉男當下邊哭邊吃，且感動地懺悔自己罪刑，直說「我一定會重新做人！」此舉也同時感動了在場員警。

劉男說，自己因長期失業，人生跌落谷底，才誤觸毒品，很感謝員警的好心腸，並沒有因為他是毒犯而鄙視他，他還向員警保證：「我出獄後，一定會戒毒相報！」經訊後，警方仍依違反毒品危害防制條例，將劉男4人移送新北地檢署偵辦。

基隆港務警察總隊長薛文容表示，施用毒品毀滅人生的案例時有所聞，警方雖能助其一時，解決饑餓，但還需犯嫌以勇氣與決心戒除毒品，讓人生向陽光邁進。

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(中時)

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