《軍師》磨333天 張鈞甯「火燒屁股」獻成熟火花

2018年01月06日 12:34 中時電子報 蔡曉婷

張鈞甯暢談拍《軍師聯盟》心得。（圖／中視提供）

古裝歷史大戲《軍師聯盟》在台播出口碑好，飾演柏靈筠的台灣第一氣質女星張鈞甯，日前接受中視《改變的起點》專訪時，透露該劇一連拍333天，對演員來說也是吃了不少苦頭，最緊急曾在開拍前20分鐘才收到最後定稿劇本，她形容「就是火燒屁股，只能死背完它」，但也正因有這樣的磨戲過程，讓她在與對手戲的火花中又更成熟。

拍攝《軍師》期間，張鈞甯表示曾有「早上九點化好妝，要等到隔天七點才收工」，且拍戲現場大家對詞，如果覺得不夠豐富，導演就會加戲。對於當初收到大陸大腕級演員吳秀波親自邀請，雖然開心，但她忍不住爆料說：「吳老師真的是有一點點眼盲」，原來吳秀波找她參與時，是看中她在另一齣戲中表現出眾，但張鈞甯後來發現：「秀波老師說的那場戲不是我演的」，完全誤會一場。

頂著中央大學法律碩士頭銜的張鈞甯，當年毅然決然走向演戲之路，她直言雖然母親曾反對，但因她父親說過：「你如果因為害怕而不敢去嘗試，可能就會做40年一樣的工作」，因此她也勉勵年輕人，就像她唸法律的時培養的邏輯訓練，如今應用在閱讀劇本上，讓她能夠快速分析，也呼籲大家：「改變其實一點也不可怕」。

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