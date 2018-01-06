么壽！男性侵蘿莉還玩SM 打腫女童屁股惡行敗露

2018年01月06日 13:22 中時 馬瑞君

一名在大陸工作的陳姓男子，兩年前利用返台休假時，在交友網站上認識年僅12歲少女，兩人兩度發生性關係，陳男疑為增加刺激感，持藤條毆打少女臀部，還呼巴掌。少女家人發現其臉部紅腫追後後得知報警。台中高分院依妨害性自主罪判4年6月徒刑、傷害罪部分判刑4月。

判決書指出，陳男於2015年8月透過網路交友軟體認識少女，之後兩人互動密切交往，經常LINE或微信聯絡，2015年2月4日陳男返台後，至少女住家附近見面。

隔日上午，兩人又相約吃早餐，陳男帶少女返家，經過少女同意發生性行為；稍微休息後，兩人又在客廳嘿咻，陳男疑為追求刺激感，還持藤條毆打少女臀部，留下瘀血的鞭痕，還動手呼巴掌，造成其臉部紅腫；少女家長察覺有異，追問後得知報警。

台中高分院審理時，陳男坦承與少女發生兩次性行為，辯稱少女不是被脅迫的，「她一開頭就說要嫁給我，我們是你情我願，我回來台灣也是為了看她」。之後才改口，第一次發生性行為時，因少女不願張腿才用藤條打她臀部，但打兩次是少女建議的。

陳男又辯，少女自稱就讀高中，因家中欠錢才從事援交工作；但法官發現，少女身高僅145公分、體重40公斤，身材未發育完成，從外貌及言談舉止，一般人均可發現其年幼，認定陳男為狡辯之詞。依妨害性自主罪判4年6月徒刑、傷害罪部分判刑4月。

(中時)