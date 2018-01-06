SBL》歐布萊恩又回來了！這次換去裕隆

歐布萊恩這次轉成前往新北裕隆效力了。(報系資料照)

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中時電子報

歐布萊恩又將出現在SBL球迷面前了！擁有待過勇士、塞爾提克、暴龍等NBA球隊資歷的歐布萊恩，6日確定將去新北裕隆報到，取代表現欠佳的奈維爾，裕隆執行教練魏永泰說：「歐布萊恩今晚9點就到了，要等下周才會出賽！」

為了先讓歐布萊恩能在台北穩定下來，南下高雄比賽的裕隆，特地讓球隊顧問蔡福財留在台北接機，且觀察他在這兩天的訓練狀況，「畢竟聽說他很久沒比賽，只有自主訓練，一切狀況可能要等他來了之後才能確定。」

魏永泰強調，奈維爾雖然配合度很高，卻無法做到教練團下達指令，掩護卡位也不夠紮實，「感覺他就是沒辦法融入我們的打法，更重要的是，他的手感也不好，像是先前面對全本土的台啤，他仍無法幫到我們贏球。」

「起碼我比較放心歐布萊恩的防守，身高也夠，」魏永泰說，「他在籃下的嚇阻力夠，也能負責傳導，就算在進攻上，讓他拚命投三分外線，我也比較放心歐布萊恩的防守，問題是下周我們面臨3連戰，我很擔心他的體能。」

第11季加盟台啤展開SBL生涯的歐布萊恩，來台第1個球季就拿得分王、年度洋將與年度第一隊等獎項，第13季更幫台啤奪冠，他也獲選總冠軍賽MVP，不過第14季因為態度問題，只打4場就告離隊，隨後投效富邦勇士。

裕隆是否有考慮找回奧斯丁呢？魏永泰的答案是肯定的，「其實奧斯丁最近才告訴我們，他在10日就可以健康比賽，問題是風險太大了，接下來我們面臨不少連續出賽，所以還是等到農曆新年過後，我們再來做打算吧。」

(中時電子報)

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