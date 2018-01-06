嗆血洗彰中 警鎖定北部1私大男生

2018年01月06日 12:56 中時 謝瓊雲

(15:33更新，新增警方說法)臉書「靠北彰中」社團上個月曾出現一篇引發各界譁然的貼文，匿名發文者嗆聲要「血洗彰中」、「讓教官人頭落地」，彰化檢警經過連日追查，鎖定一名去年剛畢業，到北部私立大學就讀的大一男生，預計下周就可宣布破案。

彰化縣刑大副大隊長林世明強調，本案由刑事局、彰化縣刑大和彰化分局組成專案小組全力偵辦，貼文者已觸犯刑法「恐嚇公共罪」，將面臨兩年以下有期徒刑。目前警方確實已掌握10幾名特定對象，但全案仍在偵查當中，針對案情請相關可能犯嫌進行說明，但無人承認犯案，因此仍須進一步尋找有力資料比對佐證，因此尚未宣布破案，並無媒體報導所指有何「認罪協商」。

去年12月9日，臉書「靠北彰中」社團出現一篇預告要血洗彰中的貼文，引發各界震驚、校內師生人心惶惶。彰化警分局和校方不敢大意，12月18日預告日當天，如臨大敵在校門與校內警戒，全校還有27名學生無理由請假未到校，所幸最後安然度過，校園未發生任何流血事件。

檢警經過連日台抽絲剝繭追查，並結合資訊警察過濾可能貼文位址，鎖定在校生與畢業校友深入追查，層層過濾最後鎖定6名可能涉案學生調查，完成第一輪約談後，鎖定一名剛畢業在北部就讀私立大學的大一男生。

警方指出，當事人到案時雖矢口否認，認為可能是手機遭駭害入侵，才會被警方鎖定，因其到案時神色泰然自若、彷彿有備而來，檢警對其說詞存疑，且檢警已掌握相關事證，包含詳細電腦IP位址、國外相關資料的彙整等，已發出通知書請該生再次到案說明，預計下周將可宣布破案。

(中時)