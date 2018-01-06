父子分離10多年 警局重逢相擁而泣

劉姓父子分離分離10多年，在板橋警分局內相擁而泣。（葉書宏翻攝）

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劉姓父子分離分離10多年，在板橋警分局內相擁而泣。（葉書宏翻攝）
劉姓父子分離分離10多年，在板橋警分局內相擁而泣。（葉書宏翻攝）

21歲劉姓男子8歲時父母離異，劉父離家後，泰國籍母親仍持續照顧他與弟弟還有年長的爺爺，他向台北市警察局報案尋求協助，新北市板橋警分局尋人高手王閔南接獲北市警方請託，依車籍資料連繫上劉男父親，二人10多年沒見，再度在板橋警分局內相見，二人相擁而泣。

劉母在2013年11月曾向台北市警分局通報協尋失蹤人口，警方順利聯絡上劉男，但他卻沒有返家與家人團聚，2015年初，劉母罹患淋巴癌，劉男經由北市警協助，改透過板橋警分局警員王閔南找尋父親。

王閔南在2015年2月找到劉父，他已經另組家庭還有一名10歲兒子，劉父口答答應會返家團聚，卻始終沒有履行約定。今年1月，高齡80多歲的祖父身體越來越差，他想念離家未歸的兒子，劉男再度向王閔南尋求協助。

王閔南保留有當時劉父的手機號碼，迅速聯繫上，他苦口婆心勸說下，劉男父親終於允諾會回家團聚，父子二人5日在板橋警分局內團聚，二人相擁而泣。

板橋警分局呼籲，當家人走失時，應儘速向當地派出所報案，務必牢記「一旦家人走失、立即報警」，另外向派出所、警察單位尋求協尋時，請務必提供詳盡而完整的資料，以利協尋工作。

(中時)

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