吸星大法加身 美軍蝙蝠無人機開發ing

2018年01月06日 13:13 中時電子報 楊幼蘭

科技愈進步，人類就愈發現大自然的奧妙。美軍在研發下一代軍武上，也日益朝效法大自然之路邁進。

美國國防企業科學計畫（Defense Enterprise Science Initiative，DESI）宣布，將邀各方高手競爭，打造機動性高，並具決策運算力的自動飛行平台，軍方最高將提供600萬美元（近1.8億台幣）的研發經費。而連帶發佈的跨部門聲明更具體指出，他們所要開發的，是能靠定向能量射束驅動的蝙蝠型無人機。

據美國軍事網《防務一號》（Defense One）報導，聲明指出，對諸如蝙蝠與飛行昆蟲等敏捷生物的研究，已然產生新洞見，對能隨心所欲飛行的複雜動力學系統，還有運用多功能飛行表面材料，都有嶄新的見解。

美國空軍認為，愈來愈趨近大自然的設計，加上功能更強，體型更小，更能掌握外界的感測器，應該能大幅提升傳統四旋翼飛行器，或是固定翼飛機的機動性，生存力與隱形性能。

儘管多年來麻省裡工學院（MIT）、哈佛大學（Harvard University），史丹佛大學（Stanford University）與加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley），還有中國及日本都在研究各式能爬、能潛行，甚至能游水的仿生機器人。

但要讓飛行器模仿大自然生物，遠比讓機器人爬行或游水更困難，也更複雜。

其中一個大難關就是配電，儘管如今已有鳥型的RobotSwift，還有蝙蝠型的RoboBat等仿生飛行器，但通常只能飛幾分鐘，頂多只能趁午休時，拿到公園去玩玩。至於要深入敵區發揮戰力，那就甭提了。

而無線電力傳輸可以為現有技術加分，也可以讓無人或自動偵察與武器系統在阻絕環境下發揮新戰力。

電力要從哪兒來呢？雖然提案者可以自行決定，但五角大廈的聲明透露，可以從地面，或是高空平台傳輸。換句話說，上空的軍機可以在神不知，鬼不覺的狀況下，向蝙蝠無人機傳輸電力。

另一項挑戰則在於，競標者必須為蒙皮開發金屬以外的材質，讓它能感測環境，甚至傳輸相關資料。

(中時電子報)