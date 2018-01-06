家屬支持龍發堂 住持釋心善師父：精障服務仍持續下去

2018年01月06日 13:21 中時 林雅惠

龍發堂住持釋心善師父表示，龍發堂精障服務業務仍將持續下去。（林雅惠攝）

龍發堂堂眾家屬表示，龍發堂帶給精障家屬安定的力量，將繼續支持。（林雅惠攝）

高雄龍發堂爆發法定傳染病群聚疫情，日前公開籲請衛生局盡速大批醫療安置或同意在不影響疫情前提下，由家屬帶回親人進行居家隔離，未來將暫停精障服務業務，6日堂方住持釋心善出面與家屬進行面對面溝通，上百名家屬連署表達支持龍發堂，釋心善師父表示，龍發堂精障服務業務仍將持續下去。

釋心善師父表示，龍發堂礙於政府只出不進的禁令，在衛生環境尚未達到公部門的標準之前，堂方目前仍不得不放棄對孩子的照顧，但孩子在我們堂內，我們還是要責無旁貸的繼續來照顧他們，並不是所謂的置之不理。

釋心善說，未來會配合衛生單位的做法來控制疫情，且堂方一直以來都在配合進行防疫工作，衛生單位也有送給堂方消毒水協助做防疫工作，堂方非常感謝，現在這疫情，公部門認為有擴散或尚未控制下來的疑慮，因此將堂內的孩子先安置出去，既然如此，希望政府趕快協助堂方將消毒工作做好，讓堂眾能夠回歸一個正常生活的空間。

釋心善強調，未來繼續照顧居住堂內的精障孩子是努力的目標，在疫情平息後，堂眾家屬若仍然相信龍發堂，堂方會展開雙方歡迎讓孩子們回到這大家庭，龍發堂未來依舊還會持續精障服務下去。

6日上午，堂眾家屬大約200多人集聚在龍發堂外的協調會場，紛紛表達希望將有精障的家人繼續留在龍發堂生活，強調「家屬有自主權決定要把家人安置在哪裡，政府沒有權利為家屬做決定」，一名堂眾母親心情低落說，如果將孩子帶回家，我一定帶他去跳海。

許多堂眾家屬說，曾把精障的家人送遍各大醫院都沒辦法，送來龍發堂後生活逐漸穩定下來，龍發堂帶給精障家屬安定的力量，難道要接回去，讓他們作奸犯科，政府不應該對龍發堂一刀砍斷，而應該要協助龍發堂合法及更好，讓龍發堂繼續發揮社會正面的功能。

(中時)