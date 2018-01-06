不給摸頭！ 黃國昌怒嗆吳釗燮：傲慢如馬政府

2018年01月06日 13:50 中時 陳彥宇

時代力量立委黃國昌、徐永明等人，反對立法院臨時會處理勞基法修法，昨與助理群在總統府前凱道與重慶南路口夜宿，今天持續進行禁食抗議。總統府秘書長吳釗燮、總統府副秘書長姚人多、總統府發言人黃重諺稍早前往探視，卻遭黃等人怒嗆，跟馬政府一樣傲慢。

針對時力質疑府前維安過嚴，吳釗燮表示，總統府周邊是遊行禁制區。對此，黃國昌質疑，現場抗議人數並不多，府前禁制區範圍卻非常大，不止車輛禁入、連行人都不能進來；黃說，蔡總統在2008年時，以民進黨主席身分探視野草莓學運，承諾要廢除《集遊法》、廢除禁制區，要求吳給個說明。

黃國昌更怒嗆，他與NGO學者在野草莓學運時，抗議時任總統馬英九違法濫權，當初馬政府也是以如此傲慢的嘴臉，告訴他們府前是集遊禁制區，想不到過了9年以後、在新總統府面前，仍聽到一樣的話，「我感到非常遺憾」！

徐永明則指出，現在總統府是吳釗燮當家，時代力量抗議是和平理性的，希望政府不要把任何責任推給基層員警。徐話未說完，黃國昌就率領助理高喊「撤回勞基法」口號。

隨後，黃重諺不斷在旁拉吳釗燮衣服，並低聲講話，疑似示意吳等人離開現場。吳一行人返回總統府時，黃國昌等人一度追上前，引起府前憲兵一陣騷動，但黃等人僅是高喊口號，未有進一步動作。

引發關注的是，上午時力與府前警力一度發生爭執。今天氣溫偏低，又飄著細雨，清晨5時許支援的帳篷送抵現場，8時許警方欲拆除帳棚，但遭時力拒絕，眾人並手拉手將帳篷圍住，徐還用鐵鍊將自己與帳篷綁一起，雙方對峙，最後警方未拆除帳棚。

(中時)