教育傳承！ 二信學子犧牲假日當「課扶志工」

2018年01月06日 13:35 中時 張穎齊

為了培養讀書好習慣，基隆市正濱國中與私立二信高中舉辦「自主共學班」，每周六上午，二信高中生都會擔任「課扶志工」，犧牲假日到正濱協助國中生們，一起快樂互助學習。（張穎齊翻攝）

用心辦學看得見！基隆市正濱國中為了讓學生培養讀書好習慣，特別與私立二信高中合作規畫「自主共學班」，讓正濱學子可以利用每周六上午到校讀書，並由二信高中學生擔任「課扶志工」到正濱協助國中生們，在快樂的互動下學習成長，除了締結兩校友誼外，也讓學子在課業上更上一層樓。

就讀正濱國中9年級的陳琳昱說，起初假日還要到校讀書真的有點不願意，但是參加後發現有像自己哥哥姊姊的二信高中小老師陪伴，讀書變得更有趣有效，慢慢的喜歡上讀書，一學期來成績大幅躍進，尤其是數學科進步最多。

二信高中廣設科許育瑄則表示，他發現自己因為陪伴國中生讀書，讓自己的學習更有目標、更積極，看到國中生因為自己的伴讀「快樂有效學習」，更提升自己的學習自信心，如果未來有能力有時間的話，她樂意持續投入在學校「課扶志工」的服務活動。

「讓孩子在快樂的環境下讀書！」二信高中圖書室主任宋吉清表示，每次帶隊到正濱國中，看到二信學子將正濱國中生看成自己的弟弟妹妹，指導她們讀書，苦口婆心的告訴他們要用功，讓自己更體會到12年國民基本教育意義，並讓孩子們在快樂的互動中學習。

正濱國中校長張文雄表示，希望透過二信高中優質的學生帶動正濱學生喜歡上讀書。而正濱國中教務主任陳建江則說，此次規畫的「自主共學班」，獲得家長及學生的熱烈反應，報名參加的學生超過50位，經過一學期10多次的二信高中「小老師」及正濱國中學生的共伴學習，從段考成績分析及平日學習態度觀察，明顯看出參與學生的「有效學習」成效卓著。

(中時)