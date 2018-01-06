空汙預報不夠在地？高市環保局自己來

2018年01月06日 14:36 中時 林宏聰

媒體空汙預報範圍太廣、環保署預報內容又過於繁瑣，高市環保局乾脆自己來，委託專業氣象團隊，於空汙嚴重期間每日晚間，針對高雄分區報告未來2日空汙狀況，由主播錄製影片放上臉書、Youtube，視覺化預報讓市民輕鬆掌握。

秋冬空氣品質不良，高市環保局除了加強查緝汙染源、促進汙染減排之外，即日起也與氣象專業團隊合作，在秋冬空汙嚴重期間每日下午6點前，錄製影音短片，提供未來2天高雄市的空氣品質預報，透過環保局臉書專頁、Youtube平台放送。

高市環保局長蔡孟裕表示，媒體的空汙預報不一定針對高雄，而環保署的預報內容又以小時為單位，太過繁瑣，高市環保局決定自製預報，預報內容分為北高雄（橋頭、燕巢至茄萣、湖內）、南高雄（楠梓、大社至小港、林園）及山區。

縣市政府自製空汙預報，高雄應是首創，空品預報由專業主播錄製，視覺化呈現讓民眾在短時間內即可掌握，預報時還會加上空品小叮嚀，例如減少外出或戴上口罩，提醒市民及早做好因應準備。

此外，預報影片附帶介紹環保局每日執行的應變措施、稽查管制、工廠降載、路邊攔檢、道路清洗等空汙防制措施及減量結果；預報影音內容於網路平台呈現，市民只要至「高雄市政府環保局」臉書粉絲專頁，或Youtube搜尋「高雄空品報你知」即可訂閱追蹤。

(中時)