東北季風影響全台陰雨 空品好轉

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降雨助空品改善！受到南方雲系及東北季風的影響，今（6）日雲量增多，全台都有機會降雨，一整天都是濕冷天氣；至於在空氣品質部分，擴散條件好轉，僅高屏空品區空氣品質指標AQI為橘色提醒，其餘地點皆為普通到良好等級。

氣象局指出，目前整個東半部到中部地區雲林以北，以及離島3縣市，都是屬於陰短暫雨的天氣，嘉義縣、台南市、屏東市則為多雲短暫雨，高雄市為多雲；溫度方面，北台灣白天高溫約19~21度，夜晚及清晨低溫約16~18度，一整天濕濕冷冷，中南部及花東低溫約17~19度，白天高溫約23~25度，白天感受舒適但早晚偏涼。

受東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢強勁，氣象局表示，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8~9級強陣風；東部及東南部（含綠島、蘭嶼）沿海有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

受東北季風及南方雲系影響，擴散條件好轉，各空品區污染物濃度已逐步下降，依據環保署今日上午監測結果，僅高屏空品區AQI為對敏感族群不健康的橘色提醒，中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖為普通，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好。

截至今日下午1時，全國77個監測站中，「紅色警示」0站，「橘色提醒」4站，「普通」16站，其餘皆為「良好」， 環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，並適時注意環保署發布空氣品質預警資訊。

(中時)

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