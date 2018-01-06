虎科大師生動腦 使古亭畚創新成為文創

虎尾鎮崛頭社區裡還有20多個保存良好的古亭畚。（周麗蘭攝）

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落成不久的崛頭社區活動中心特別把轉角處設計為古亭畚。（周麗蘭攝）
一碗一碟組合起來，外型剛好就像古亭畚。（周麗蘭攝）
古亭畚門牌（周麗蘭攝）
古亭畚公仔（周麗蘭攝）

虎尾鎮崛頭社區有二十多個古亭畚，社區居民以此為榮，虎尾科技大學多媒體設計系主任廖敦如師生協助社區設計文創作品，傳統的古亭畚經過設計變成現代門牌、公仔、碗盤。

崛頭社區有兩大特徵，一是二十多個保存良好的古亭畚，二是社區內有八家毛巾工廠，前者已退出時代潮流，後者創新以更符合現代需求。廖敦如表示，崛頭社區樸實資源不多，但居民以社區為榮，能以設計元素協助民眾更愛腳下土地是一件好事。

日前虎科大駐校藝術燒出以古亭畚為意象的陶製門牌，讓居民親子彩繪掛在自家門口，每一個都獨一無二，民眾相當喜愛。另外也以古亭畚外觀為發想，燒製圓形的碗以及淺碟，組合起來就是縮小版古亭畚。

虎科大多媒體設計系大一至碩一學生共十九組，這一學期都為崛頭社區為發想提交一件作品。碩一生陳筠茹設計五款擬人造型的古亭畚「崛頭伯」公仔，學生葉秝溱以社區內的毛巾產業為點子，設計出毛巾親子桌遊。其餘學生設計了毛巾布料的杯墊、用毛巾搭建的狗窩、毛巾繪本、伴手禮包裝、攝影集等。作品開放社區民眾票選最喜歡的作品。

(中時)

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