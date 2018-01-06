公道三是否轉彎 內政部將辦聽證會

公道三路新闢工程計畫連接景觀大道及竹光路。（徐養齡攝）

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內政部6日為公道三路新闢工程舉行說明會。（徐養齡翻攝）
內政部6日為公道三路新闢工程舉行說明會，有民眾在場舉標語表達意見。（徐養齡翻攝）

新竹市香山地區交通與市區「脫節」，在地人期盼打通任督二脈，公道三路新闢段能否通車成為重要關鍵。內政部6日舉行聽證說明會，支持及反對兩方住戶皆出席協商，將於本月27日再赴營建署舉行正式聽證會，表達各自立場。

市府表示，公道三路新闢道路工程，為竹光路與景觀大道間的銜接路段，全長達700公尺，但因其中500公尺位於連續彎道，增加行車危險，因此進行都市計畫變更設計，採直線通車，需拆遷76戶，影響202名地主，經市府積極協調，目前剩6戶不同意拆遷。

內政部為此在6日召開說明會，先就此案爭點及正式聽證會議進行方式說明，多名民眾舉牌高喊「我們要直線、要安全！」、「支持公道三直線、不要轉彎」，表達對公道三截彎取直的意願。

市府強調，此案基於公共利益。為建構完整的環市快速道路系統，市府積極推動「一環二線三網」的交通建設計畫，其中公道三自竹光路至景觀大道路段工程，是打通一環重要關鍵。

市府經過多次專業評估，在考量長遠交通安全，直線仍是最佳路線，去年起密切進行家戶拜訪，向地主及在地民眾說明該路線進度及安置計畫，初步有9成以上民眾，對直線方案採支持態度。

6日說明會上，內政部邀請參與聽證的當事人及利害關係人，填妥參與聽證程序申請表及選任出席代表者，27日共赴內政部營建署舉辦正式聽證會議，市府方面也將派都發處、交通處、工務處、財政處及民政處等官員出席。

(中時)

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