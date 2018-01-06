控未審先判反挨告 女子涉竊判決書不起訴

2018年01月06日 14:36 中時 張孝義

發生在去年的高院民庭「未審先判」事件，指在高院閱卷時驚見敗訴判決書的莊霈恩（原名莊椏情），反被告發擅拿「判決書」涉犯竊盜、侵占等罪，台北地檢署偵查後，發現莊女只拿走了閱卷室的影印文件，並沒有拿走正本卷宗，因此將莊女依罪證不足，不起訴處分。

莊霈恩與永冠生醫有限公司打交付印章官司，桃園地院於2014年判決莊女必須將永冠生醫有限公司的公司大小章交付給永冠公司，莊女不服上訴台灣高等法院。

不料，莊女到院聲請閱卷時，在閱卷室影印訴訟案卷，卻驚見夾在案卷中判她「敗訴」判決書，指高院承審法官謝碧莉未審先判。

高院在莊女指控後澄清表示，承審法官謝碧莉習慣收案後邊看卷證資料，邊把雙方當事人的主張、答辯事項、案件爭點及相關法律意見，先放進類似案件的「例稿」中，當作自己未來開庭或評議時的「備忘錄」，而例稿上面「主文」部分本來就印著「上訴駁回」。

高院強調，謝碧莉有用鉛筆註記許多待查事項，也訂了開庭日期，顯示該備忘錄並非謝的心證，更不是正式判決書，絕非未審先判。

高院還質疑莊女擅自拿走該份屬於法院的備忘錄文件，涉犯竊盜、侵占等罪，並向台北地檢署告發。

北檢開庭時，莊女否認犯罪，辯稱她只有影印下來，沒有拿走正本。檢方於是調閱高院閱卷室的監視器畫面，莊女確於閱卷後拿走一大疊影印資料，卻沒拍到莊女拿走卷宗正本，於是將莊女不起訴處分。

(中時)