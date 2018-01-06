兩岸越繃越緊怎解？吳斯懷：學學金正恩手法吧！

2018年01月06日 14:47 中時電子報 王家禕

近日，北韓釋出善意，兩韓闊別兩年，重新恢復溝通熱線。大陸方面樂觀其成，美國則是疑懼參半。退將吳斯懷以此回看台海情勢，認為兩岸的未來走向，不如「學學金正恩的手法吧！」

退將吳斯懷表示，北韓此次表達善意，遞出橄欖枝，南韓便急忙回應。媒體以「金正恩一通熱線電話停掉美韓軍演」作為標題，點出許多戰略意涵。從整體來看，雖然未來三個月變化很難說，但若北韓持續出招，美韓只有接招的份；只要是繼續往和解方向走，發球權就在金正恩手上。

以此回頭看台海兩岸情勢，近日大陸動作頻頻，軍機繞台航訓常態化、逕自宣布啟用M503航線、中共航母遼寧號沿台灣海峽中線以西航行，赴東南海域海空聯訓等。吳斯懷認為，兩岸情勢越崩越緊，卻毫無溝通管道，究竟要如何走下去？「學學金正恩的手法吧！」

吳斯懷說，蔡英文就任以來，迄今不承認九二共識，破壞一中原則，不斷去中國化。雙方明顯欠缺九二共識的政治基礎，互信不足。陸方又切斷官方溝通管道，只好各自猜忌，容易導致兩岸瀕臨戰爭邊緣。

回過頭審視兩岸談判技巧，吳斯懷說，兩韓溝通熱線一事，南韓很急，還希望將9日會談定義為「高層會談」；北韓掌握主動卻不急，但只想把議題限制在參與冬奧一事上。如此一來，議題簡單，容易達成，又能吊南韓胃口，換取更多讓步。「戰略棋盤上拿到先手，可謂已經達成，先立不敗之地。」

吳斯懷呼籲蔡英文，看看金正恩面對南韓及應對美國的策略，再想想兩岸該如何走下去？因為這可是關乎2300萬人民的安危及未來！

(中時電子報)