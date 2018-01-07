廚房最噁8項用品大公開 砧板竟比馬桶髒！

2018年01月07日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

廚房是每個人天天都會到的地方，因為你想吃東西、喝東西都必須要到廚房，但你知道其實廚房是最容易藏汙納垢的地方嗎？地板你可能會天天擦，牙刷、毛巾會定期更換，但廚房的用品你有定期更換或消毒嗎？

根據《Prevention》報導指出，廚房中最常見的沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌、酵母和黴菌都是可能致病的種類來源，美國國家衛生基金會做了一項研究，檢驗了廚房中最常用的14項物品，包括橡皮刮刀和冰箱加冰機，均發現酵母和黴菌，可怕的是有36%的廚房用品都被發現有大腸桿菌和沙門氏菌，下面將列出最「可怕」的8項用品。

冰箱每個月最好清潔一次。

一、 冰箱

若是冰箱內存放有未包裝的完整的醃製肉類食品或有機蔬菜時，就有可能會傳播細菌，因為在冰箱的抽屜裡，有著沙門氏菌、李斯特菌、酵母菌、黴菌和大腸桿菌最愛的陰暗潮濕環境，為了防止細菌的傳播，一定要每個月清潔一次冰箱，可用熱水+肥皂或利用稀釋漂白水來消毒清潔。

二、 海綿

研究指出，廚房海綿上潛伏著362種細菌，美國實驗曾發現，可以將潮濕的海綿放進微波爐，用最大功率加熱一分鐘，或是透過洗碗機清洗，這兩種方法都可殺死超過99%的細菌，但最重要的還是要定期更換。

三、 抹布

就跟海綿一樣，抹布和擦手巾都會放在水槽或是廚房檯面晾乾，不過這樣溼答答的擺著正是為細菌創造了完美的生長環境，這樣的環境使得75%的抹布對大腸桿菌等細菌檢測呈陽性，也使它成為廚房中最髒的物品之一，因此每次在使用過後，就應該讓抹布或擦手巾徹底乾燥。

海綿是每個人家中廚房都會出現的清潔用品。

四、 咖啡機

咖啡機雖然讓你方便的喝到咖啡，但它們也需要定期清潔以防細菌傳播，研究指出不定期清潔的咖啡機上有460萬個細菌和黴菌菌落，因此在每次使用過後就更換水，並透過系統運行可避免潛在有害細菌傳播。

五、 攪拌機

攪拌機裡最容易存在的就是沙門氏菌、大腸桿菌、酵母菌和黴菌，若是沒有定期清潔就是會在攪拌食物時，把這些壞菌也拌進食物，可以在使用完畢後，用熱水+一點清潔劑來加以清潔。

咖啡機最好是每次使用完畢後就清潔。

六、 開罐器

食物的交叉污染是在廚房傳播細菌最常見方式，開罐器是最大罪犯之一，應在使用過後在洗碗機裡對開罐器進行消毒，也可以用熱水和肥皂清洗，或用稀釋過的漂白劑清洗並風乾。

七、 廚房水槽

若是覺得天天都有用清水清洗水槽，因此它就是乾淨的，那你就錯了，它可是比你的廁所還能容納大腸桿菌，因此要每天一次用漂白水清洗水槽，藉此也讓清潔劑通過排水管，沖洗掉裏頭的沙門氏菌和大腸桿菌傳播。

水槽最好每天都要用漂白水清潔。

八、砧板

你的砧板可能比馬桶座有更多細菌，而且還是糞便細菌的200倍，因此也建議使用兩個砧板，生食和熟食分開使用，防止細菌的相互傳染，也能利用清潔劑清洗後使其風乾，且在下次要使用前用清水沖洗。

(中時電子報)