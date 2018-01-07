《全球星期人物》熱愛賽馬跑車 帥氣杜拜王儲哈姆丹

2018年01月07日 08:31 中時電子報 李靖棠

提到杜拜，多數人第一印象可能是全球第一高樓- 哈里發塔（Burj Khalifa）、或是超豪華的帆船飯店（Burj Al Arab），但你可能不會注意到統治杜拜的王室家族，更別提那位帥氣的哈姆丹王儲（Hamdan bin Mohammed Al Maktoum）了。相較於英國、日本、沙烏地王室的高曝光率，統治杜拜的巴尼亞斯-阿勒馬克圖姆家族（House of Al-Falasi）顯得相當低調，直到這一位在2008年取代兄長成為繼承人的哈姆丹出現後，因為喜愛使用Instagram分享生活點滴，才讓他因此一夕爆紅；並且更因為帥氣外表，被網友們笑稱為「中東國民老公」。

Sheikh Hamadan Crown Prince Of Dubai Fazza3 bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

現年35歲的阿姆丹王儲，出生於阿拉伯聯合大公國（UAE）杜拜，是現任埃米爾（Emir, 酋長）穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆（Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum）與希德大王妃（Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum）的次子，上頭還有一個長兄拉西德（Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）。從杜拜私塾畢業後，遠赴英國留學，進入著名的桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），並在完成軍校訓練後，又進入倫敦政治經濟學院（LSE）深造。

阿姆丹王儲（圖左）與小朋友親切互動。（圖/杜拜政府官網）

阿姆丹王儲視察杜拜新興的空中計程車。（圖/杜拜政府官網）

從英國學成歸國後，被任命為杜拜行政聯席會議主席，對於杜拜社會、民生與經濟進行改革，建設一個滿足人民特殊需求的「無障礙社會」，並在2007年提出杜拜2015年的整體戰略規劃。愛好運動，滑翔、衝浪、足球、排球與馬術的他，在多項本國或國際賽事上拿過不少獎牌，更曾在亞運會上拿過馬術金牌；並多次用法茲（Fazza）作為筆名發表詩歌。單身時曾多次登上「全球最性感王室成員」排行榜，不過他已在2008年，與表妹謝克哈（Sheikha Sheikha bint Saeed Maktoum）訂婚。

長相帥氣有型、杜拜現任王儲阿姆丹。（圖/杜拜政府官網）

阿姆丹王儲已於2008年和表妹訂婚，不再是黃金單身漢。（圖/杜拜政府官網）

與一般的王室成員相同，年輕的阿姆丹不僅熱衷運動，更是賽馬與超級跑車的大收藏家，透過其社群媒體可發現，所擁有的包含沙漠越野吉普、梅塞德斯-奔馳、保時捷、蘭博基尼和法拉利等名車。本可逍遙度日的他，卻在2008年兄長拉希德被父親剝奪王儲頭銜後，生活呈現180度大轉變，更在哥哥於2015年突然過世後，逐步承擔起杜拜的政治重責，招攬如國際經濟學家約翰·卡爾弗利（John Calverley）等專家，協助他管理這個並不產油的酋長國。

杜拜現任阿姆丹王儲（圖右）與車臣共和國的強人總統卡迪羅夫（圖左）會面。（圖/杜拜政府官網）

阿姆丹另一點與其他中東王室成員不同之處，在於他很善於經營社群網路，以法茲為名創設的Instagram帳號，目前已累積全球600多萬名粉絲追蹤，讓外界得以從此處，一窺這個全球知名的酋長國與其王室的生活一角。

(中時電子報)