《全球星期人物》熱愛賽馬跑車 帥氣杜拜王儲哈姆丹

2008年因為長兄拉希德遭罷黜、臨時接下王儲位子的阿姆丹。（圖/杜拜政府官網）

友善列印
中時電子報

提到杜拜，多數人第一印象可能是全球第一高樓- 哈里發塔（Burj Khalifa）、或是超豪華的帆船飯店（Burj Al Arab），但你可能不會注意到統治杜拜的王室家族，更別提那位帥氣的哈姆丹王儲（Hamdan bin Mohammed Al Maktoum）了。相較於英國、日本、沙烏地王室的高曝光率，統治杜拜的巴尼亞斯-阿勒馬克圖姆家族（House of Al-Falasi）顯得相當低調，直到這一位在2008年取代兄長成為繼承人的哈姆丹出現後，因為喜愛使用Instagram分享生活點滴，才讓他因此一夕爆紅；並且更因為帥氣外表，被網友們笑稱為「中東國民老公」。

《全球星期人物》森永製菓豪門千金 日本第一夫人安倍昭惠

Sheikh Hamadan Crown Prince Of Dubai Fazza3 bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

現年35歲的阿姆丹王儲，出生於阿拉伯聯合大公國（UAE）杜拜，是現任埃米爾（Emir, 酋長）穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆（Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum）與希德大王妃（Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum）的次子，上頭還有一個長兄拉西德（Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）。從杜拜私塾畢業後，遠赴英國留學，進入著名的桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），並在完成軍校訓練後，又進入倫敦政治經濟學院（LSE）深造。

阿姆丹王儲（圖左）與小朋友親切互動。（圖/杜拜政府官網）

阿姆丹王儲視察杜拜新興的空中計程車。（圖/杜拜政府官網）

從英國學成歸國後，被任命為杜拜行政聯席會議主席，對於杜拜社會、民生與經濟進行改革，建設一個滿足人民特殊需求的「無障礙社會」，並在2007年提出杜拜2015年的整體戰略規劃。愛好運動，滑翔、衝浪、足球、排球與馬術的他，在多項本國或國際賽事上拿過不少獎牌，更曾在亞運會上拿過馬術金牌；並多次用法茲（Fazza）作為筆名發表詩歌。單身時曾多次登上「全球最性感王室成員」排行榜，不過他已在2008年，與表妹謝克哈（Sheikha Sheikha bint Saeed Maktoum）訂婚。

長相帥氣有型、杜拜現任王儲阿姆丹。（圖/杜拜政府官網）
阿姆丹王儲已於2008年和表妹訂婚，不再是黃金單身漢。（圖/杜拜政府官網）

‎حزني على راشد هو أغلى حزن وآنا من نباه الطـيب أوصيت العيون انـها بدمعي تكرمه لو الـحزن يقدر يـردّه ما ذخـر جفنـي بكـاه حزنت لين الشمس تصبح في عيوني مظلمه لو آتـمنـّى شـي من دنيا الفـنا كان الـمنــاه إن العمر يقسـم ما بين اثنين حتى أقسـمه واعطيه نصف العمر واشوفه على قيد الحياه واعلّـمه وش كبـر قـدره في الصـدر واعلّـمه إنّه هنا في القـلب لين العمر ياصل منتـهاه وانّي أحارب حزنـي بذكره وطيـبه واهـزمه

Fazza（@faz3）分享的貼文 於 張貼

與一般的王室成員相同，年輕的阿姆丹不僅熱衷運動，更是賽馬與超級跑車的大收藏家，透過其社群媒體可發現，所擁有的包含沙漠越野吉普、梅塞德斯-奔馳、保時捷、蘭博基尼和法拉利等名車。本可逍遙度日的他，卻在2008年兄長拉希德被父親剝奪王儲頭銜後，生活呈現180度大轉變，更在哥哥於2015年突然過世後，逐步承擔起杜拜的政治重責，招攬如國際經濟學家約翰·卡爾弗利（John Calverley）等專家，協助他管理這個並不產油的酋長國。

杜拜現任阿姆丹王儲（圖右）與車臣共和國的強人總統卡迪羅夫（圖左）會面。（圖/杜拜政府官網）

Stay tuned for the second part of our cave diving experience!

Fazza（@faz3）分享的貼文 於 張貼

Have a great #weekend 👋🏼 #MyDubai ❤️ مساء

Fazza（@faz3）分享的貼文 於 張貼

阿姆丹另一點與其他中東王室成員不同之處，在於他很善於經營社群網路，以法茲為名創設的Instagram帳號，目前已累積全球600多萬名粉絲追蹤，讓外界得以從此處，一窺這個全球知名的酋長國與其王室的生活一角。

(中時電子報)

《兩岸星期人物》霸氣女總裁 格力電器董事長董明珠

更多精彩新聞請見國際頻道！
豐田汽車前社長豐田達郎辭世 享… 伊朗發生規模5.3地震

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。