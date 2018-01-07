電影《她不知道那些鳥的名字》贈票活動

2018年01月07日 07:00 中時電子報 中時電子報

導演白石和彌、蒼井優、阿部貞夫、松坂桃李、竹野內豐主演。三個渣男，一個比一個還渣！「共鳴度0%，不快度100%」非一般的愛情故事，以複雜關係揭露人性陰暗面，展現極致的「愛的深淵」。

北原十和子（蒼井優 飾演）和比她大15歲的佐野陣冶（阿部貞夫 飾演）莫名的同居，陣冶完全就是「高富帥」的相反。於是，她暗地勾搭上有婦之夫水島真（松坂桃李 飾演），同時卻又一直念念不忘八年前分手的前男友黑崎俊一（竹野內豐 飾演）。陣冶發現十和子的姦情，開始騷擾水島的家人與工作，使出各種下流手段，並說出「只要是為了十和子，我什麼事都做得出來」。某天，警察上門來調查黑崎的失蹤案件，於是十和子開始懷疑黑崎的失蹤案是否和陣冶有關？更懷疑他是否尚在人間？蒼井優飾演周旋於三個渣男之間的惡女，三個渣男，一個比一個還渣！

1/19【她不知道那些鳥的名字】中文預告

◎ 特映時間：2018/1/15 (一)晚上9點 國賓影城@台北長春廣場

◎ 贈票獎項：電影特映票2張

◎ 得獎公佈：1/12(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁

◎領票時間：1月12日下午2點起至1月15日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

◎領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

**未於規定時間領取，視同棄權**

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2. 特映時間：2018/1/15(一)晚上9點 國賓影城@台北長春廣場

3. 贈票獎項：電影特映票2張

◎ 得獎公佈：1/12(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁

領票時間：1月12日下午2點起至1月15日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)