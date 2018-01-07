藍台東縣長初選民調出爐！饒慶鈴勝出　黨中央明開協調會確認

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國民黨台東縣長人選呈現雙強競爭局面，台東縣議長饒慶鈴、藍委廖國棟皆表態角逐，經黨中央二次協調後，決定以不公開民調決勝負；據悉，民調結果近日出爐，由饒勝出。對此，國民黨組發會主委李哲華昨受訪不置可否，僅表示明將邀集雙方，召開第三次協調會確認民調結果。

黨中央先後在去年12月21日、27日舉行協調會，由秘書長曾永權親自主持，副秘書長杜建德、組發會主委李哲華等人，以及縣黨部主委、前縣長吳俊立胞妹吳秀華皆出席，但協調未果。為此，曾永權建議，透過民調程序決定人選，但民調結果不對外公開。

據指出，廖國棟起初參選意願並不強烈，但基層頻頻勸進，加上地方勢力暗中較勁，前縣長吳俊立、現任縣長黃健庭等「反饒」勢力，以及部分地方人士都對饒慶鈴有怨言，讓廖下定決心投入選舉。

據悉，吳秀華在首次協調會議時，一度表態力挺饒慶鈴，希望廖國棟以大局為重，勸退意味不言可喻，遭廖斷然拒絕，並反問她是否能代表吳俊立？在二次協調會時，吳秀華則強調，她能代表吳俊立，不過廖持保留態度，仍有所質疑。

歷經兩次協調會，雙方還是各言其志，各有堅持，有共識的部分是兩人都認為台東「藍天不能變綠地」，儘管爭取提名，仍會彼此祝福；最終則接受曾永權建議，透過民調決定勝負。

近廖人士指出，廖國棟始終認為，黨內可以競爭，但不能破壞團結，一切以「守住台東」為優先；廖藉由參選，凸顯地方長久以來存在的派系相爭問題，盼黨中央能重視並出面團結地方。

如今民調結果出爐，近廖人士說，廖國棟未來一定會全力輔選饒慶鈴。

李哲華昨受訪時避談民調結果，並表示「沒有，我們沒有對外講。」李僅證實，明將召開第三次協調會，已通知饒慶鈴與廖國棟一同確認民調結果，在此之前不便對外說明。

李哲華表示，如果8日協調會順利、整合成功，待台東縣黨部召開委員會，依據協調結果進行提名，再呈報給黨中央；黨中央召開提名審核委員會後，再報中常會。

李哲華也說，倘若一切順利進行，台東縣長提名作業，將與新竹市、基隆市在2月7日的中常會一併辦理。此外，徵召藍委徐榛蔚代表國民黨參選花蓮縣長案，也可望在當天通過。

廖國棟受訪時也低調不願多談，僅說8日協調會後由黨中央統一對外說明。

(中時)

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