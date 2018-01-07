費天王、班西琪攜手 霍普曼盃奪冠

2018年01月07日 01:22 中時電子報 林宋以情

2001年與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)合作捧起首座霍普曼盃冠軍，17年後費德勒(Roger Federer)與瑞士公主接班人班西琪(Belinda Bencic)攜手，擊敗德國組合，奪下個人第2座、瑞士史上第3座霍普曼盃冠軍，也讓賽事充滿濃濃傳承味。

費德勒單打決賽逆轉勝6比7(4)、6比0、6比2擊敗小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，儘管20歲班西琪女單決賽不敵前球后可貝兒(Angelique Kerber)，但雙打瑞士新神組合聯手出擊，在Fast4混雙決賽以4比3(3)、4比2擊敗德國軍團。

相隔17年再於此地舉起金盃，費德勒不經想起與辛吉絲攜手奮戰時光，當時他還是19歲的小毛頭，如今回過神已是36歲、身擁19座大賽冠軍的「費爸」。

「這一切太不可思議」費德勒說，「猶記得彼時與辛吉絲在此地攜手，我的年齡和就和班西琪差不多，我的生涯會怎麼寫是全然未知。」

「能夠再回到這裡真好，這也是為澳網最好的備戰。」費德勒不忘稱讚班西琪，「我又驚又喜，班西琪妳打得太出色了。」

替瑞士繼1992、2001年後再添一座霍普曼金盃，班西琪說，「這是美夢成真，我沒辦法換想出更好的搭檔了。這周我永難忘懷，是如此不真實。」

(中時電子報)