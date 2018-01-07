川普：我不但聰明 還是「穩定」的天才

川普在大衛營記者會上回答記者有關他精神狀態提問，川普表示，自己不但聰明，還是「穩定」的天才(圖/路透社)

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中時電子報

美國記者沃爾夫撰寫白宮內幕新書，抨擊美國總統川普上任第一年的表現不適任，爆料內容引發外界關注川普的精神狀況。川普今天在馬里蘭州大衛營舉行的記者會上，回答記者詢問他的精神狀況時多次強調，檢視自己一路走來的經歷，畢業自名校、經商成功、主持的電視實境秀家喻戶曉，證明自己不但聰明，而且還是「穩定的天才」！川普更打臉沃爾夫，表示從來沒有在白宮辦公室內接受過他三個小時的訪問，一切都是他的「想像」，書中所言盡是虛構！不過，他也坦承，幾年前的確接受過沃爾夫短暫訪問。他又強調「這個國家的誹謗法太弱，如能刑責嚴一點，這個情況（出書）就不會發生。」

白宮內幕作者沃爾夫：爆料恐使川普下台

沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）引述前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）談話，大爆川普秘辛。川普怒斥內容謊話連篇，還為巴農取綽號「邋遢的史提夫」（Sloppy Steve），川普今天記者會上又酸：「邋遢的史提夫」在哭求工作。

事實上，川普被這本書搞毛，不但日前曾試圖要求禁止這本書發行，這兩天更連發多篇推文打臉新書內容。川普在推特上寫道：「通俄門經過一年的仔細檢視，證實完全是惡搞美國民眾，現在民主黨和他們的哈巴狗，也就是假新聞主流媒體，使出當年打雷根的手法，大談性情穩定和智力的問題…」他接著說：「…事實上，我這輩子兩項最大的資產就是性情穩定以及這個…真的很聰明。很壞的希拉蕊‧柯林頓也很用力打這些牌，而大家也都知道，結果是她輸了。我從非常成功的生意人，到當紅電視明星…」他最後寫道：「…到美國總統（第一次參選）。我認為這不能說是聰明，而是天才了…而且是非常穩定的天才！」

(中時電子報)

文章來源：Trump rejects author's accusations, calls self 'stable genius'

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