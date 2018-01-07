1月7日三大報頭版要聞

2018年01月07日 07:10 中時電子報 綜合報導

@中國時報

空汙嚴重，加上推廣電動車趨勢，中油近日悄悄啟動「停售92無鉛汽油」評估，研究是否讓引擎運轉燃燒效率差的92無鉛退場，只保留95與98汽油販售。不過占整體發油量2成的92無鉛，主要是機車族、學生、基層勞工使用，價格比95便宜1.5元，停售後恐衝擊這些族群，中油還會再研究，短期內不會那麼快實施。

揮別核戰陰影籠罩和政情紛擾的2017年後，2018全球各地將有不少值得期待的喜事。今年，英國王室將雙喜臨門，威廉王子和凱特王妃將迎來第3個孩子；威廉胞弟、英國王室「黃金單身漢」哈利王子也終要安定下來，5月迎娶美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）。

時代力量立委為反對《勞基法》修法展開靜坐行動，總統府祕書長吳釗燮昨也銜蔡總統之命，前往府前探視時代力量立委黃國昌、徐永明等人。吳釗燮說，員警徹夜值勤，盼委員們別為難；且朝野都重視勞權，呼籲時力回到議場協商。

爭取代表民進黨參選台南市長的黃偉哲、陳亭妃、王定宇、葉宜津、李俊毅及顏純左，昨再度進行電視辯論廝殺。被問到是否支持前市長賴清德當年「不進議會」的決定，葉宜津強調市長不該讓市政空轉；但黃偉哲毫不猶豫地說「我支持賴清德的價值觀」，搶攻「賴神牌」意味濃厚，似乎也呼應「賴清德團隊挺黃偉哲」的傳言。

@旺報

大陸經濟科技實力快速發展，越來越多外國人才選擇赴陸發展，去年11月底多部門聯合發布《外國人才簽證制度實施辦法》後，並於日前正式實施，北京市外專局已簽發大陸第一張「外國高端人才確認函」給一名美國微軟公司（Microsoft）的高階主管。

由於A股即將在6月1日正式被納入MSCI新興市場指數，外資近期在A股提前布局的力度明顯加大，據統計，光是去年12月分，外資借道滬股通、深股通管道大舉進入A股市場，就使得北向資金三度出現單日資金淨流入超過30億元（人民幣，下同）的紀錄，至2018年開市以來，北向資金單日淨流入甚至最高逾46億（約合200億新台幣），法人機構認為，隨著A股入摩日期接近，將會有更多境外資金流入A股布局。

為打造人民幣成為國際通用的「硬貨幣」，大陸官方正在加足馬力。大陸外匯交易中心宣布，為配合「一帶一路」倡議，提高雙邊本幣結算效率，擬引入符合條件的境外銀行，參與銀行間外匯市場區域交易。另外，人民銀行（大陸央行）也公布，支持企業使用人民幣跨境結算。

美國商務部在北京時間6日公告2017年11月美國商品與服務貿易逆差，結果與上月相較，又擴增了3.2%至505億（美元，下同），高於預期值499億，為2012年1月以來最大規模逆差。值得注意的是，對中國商品的貿易逆差，也創下兩年多來最大。中美貿易逆差再擴大，外媒已預告，美國總統川普，可能又要開炮了!

@工商時報

2018年度的科技盛事CES消費電子展（Consumer Electronics Show）將在1月9至12日登場，被視為每年窺探科技業未來趨勢的重要舞台，法人推測今年CES將有手機新功能、人工智慧、機器人等重點，相關概念股包含頎邦、創意、研華等，兼具題材面、基本面利多，可望扮演台股挑戰11,000點衝關要角。

為了防控風險、降低能耗，大陸互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室（簡稱互金整治辦）正式出手整治虛擬貨幣「挖礦」業務，要求各地積極引導轄區企業有序退出挖礦業務，並於1月10日前回報情況。

美國聯準會（Fed）將在本月底召開今年第一次決策會議，鷹派與鴿派官員日前輪番發言，對於升息次數預測有很大的出入。被歸為鷹派的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周五表示，只要經濟表現符合預期，她樂見今年升息3到4次；但費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）立場偏鴿，他認為今年升息2次較妥當。

美國聯準會（Fed）將在本月底召開今年第一次決策會議，鷹派與鴿派官員日前輪番發言，對於升息次數預測有很大的出入。被歸為鷹派的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周五表示，只要經濟表現符合預期，她樂見今年升息3到4次；但費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）立場偏鴿，他認為今年升息2次較妥當。

(中時電子報)