NBA》柯瑞再演瘋狂火力秀 獨拿45分擊沉快艇

快艇前鋒布雷克葛瑞芬撞傷頭部倒地，柯瑞連忙上前關心。(美聯社)

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中時電子報

傷癒復出後的勇士明星後衛柯瑞，外線火力越來越可怕了！柯瑞7日單場投進8顆三分球，攻下全場最高，也是個人本季新高的45分，幫助勇士121比105擊沉快艇，奪下4連勝，勇士目前32勝8敗，續居西區龍頭席位。

儘管勇士連兩場都少了小腿受傷的杜蘭特，可是柯瑞火力實在太過猛烈，很快就幫助勇士拉開領先差距，快艇更在首節就折損明星前鋒布雷克葛瑞芬(腦震盪)，打完前3節，就落後到27分之多，幾乎沒有什麼反撲就告落敗。

到底柯瑞傷癒復出後的火力有多瘋狂？自從去年12月31日宣告腳踝傷勢復原，柯瑞打了4場比賽，平均每場攻下36分，且投進7顆三分球，命中率高達5成71，看來歷經快要1個月的休養，柯瑞確實變得越來越強大。

相較於柯瑞的瘋狂火力，勇士其他球員顯得沉默不少，7日全隊得分次高的是尼克楊與麥基各拿11分，「浪花弟」克雷湯普生投16中4、僅拿10分，威斯特只打8分鐘，也攻下10分，看來現在換成杜蘭特可以好好養傷了。

至於還跟卡戴珊家族小妹詹娜熱戀中的葛瑞芬，才剛傷癒復出打了5場，卻在7日首節腦袋不慎撞上麥基手肘，直接宣告腦震盪退場，目前傷勢還須觀察，他只打10分鐘，拿5分、2籃板，快艇以路威廉斯23分最高。

(中時電子報)

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