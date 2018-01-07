時力抗爭禁制區內搭帳篷睡覺 警依法拆除

時力抗爭禁制區內搭帳篷睡覺 警依法拆除
友善列印
中時電子報
、中天新聞／徐郁潔、中時電子報／
時力立委在總統府前再搭2頂帳蓬休息，隨後警方強制拆除，雙方爆發短暫拉扯衝突 (圖／本報資料照攝)

時代力量立委黃國昌、徐永明等及支持者抗議勞基法修惡眾，7日凌晨冒雨在總統府前禁食靜坐，因想休息睡覺再度搭起2頂雨棚，警方隨即以違反道路交通管理處罰條例強制拆除。警方呼籲陳抗民眾守法，趕快離開集會遊行禁制區，也讓辛苦執勤的員警能早點收勤休息。

時代力量立委不滿民進黨強勢處理勞基法修正草案，5日臨時會散會後曾帶著鐵鍊和鎖頭反鎖議場大門，意圖重現太陽花學運場景，但過一個小時後，立院秘書長林志嘉帶著民進黨立委拿著油壓剪突破封鎖，時代力量成員見大勢已去，晚間6點轉而前往凱達格蘭大道禁食靜坐，期間時力和支持群眾曾搭起一頂休息帳棚，但遭警方強制拆除。

台北市警局指出，自5日下午至7日凌晨，凱道抗爭民眾經多次勸導、6次舉牌警告、命令解散、制止無效後，今日凌晨零時10分許，竟又公然在總統府前之集會遊行禁制區內增設帳篷，顯然恣意違法，中正第一分局基於維護總統府為集會遊行禁制區之公共秩序，依集會遊行法及警察職權行使法，將該帳篷拆除，雙方爆發短暫拉扯衝突，黃國昌、徐永明等人最後乾脆冒雨直接躺地上就寢。

市警局表示，希望陳抗民眾能夠守法，趕快離開集會遊行禁制區，也讓辛苦執勤的員警能早點收勤休息。

(中時電子報)

圖輯》搭雨棚休息與警爆衝突 時… 不爽男友劈腿PO露鳥照罵廢物 激…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。