時力抗爭禁制區內搭帳篷睡覺 警依法拆除

2018年01月07日 08:05 中時電子報 孫曜樟 、中天新聞／徐郁潔、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／徐郁潔、中時電子報／

時力立委在總統府前再搭2頂帳蓬休息，隨後警方強制拆除，雙方爆發短暫拉扯衝突 (圖／本報資料照攝)

時代力量立委黃國昌、徐永明等及支持者抗議勞基法修惡眾，7日凌晨冒雨在總統府前禁食靜坐，因想休息睡覺再度搭起2頂雨棚，警方隨即以違反道路交通管理處罰條例強制拆除。警方呼籲陳抗民眾守法，趕快離開集會遊行禁制區，也讓辛苦執勤的員警能早點收勤休息。

時代力量立委不滿民進黨強勢處理勞基法修正草案，5日臨時會散會後曾帶著鐵鍊和鎖頭反鎖議場大門，意圖重現太陽花學運場景，但過一個小時後，立院秘書長林志嘉帶著民進黨立委拿著油壓剪突破封鎖，時代力量成員見大勢已去，晚間6點轉而前往凱達格蘭大道禁食靜坐，期間時力和支持群眾曾搭起一頂休息帳棚，但遭警方強制拆除。

台北市警局指出，自5日下午至7日凌晨，凱道抗爭民眾經多次勸導、6次舉牌警告、命令解散、制止無效後，今日凌晨零時10分許，竟又公然在總統府前之集會遊行禁制區內增設帳篷，顯然恣意違法，中正第一分局基於維護總統府為集會遊行禁制區之公共秩序，依集會遊行法及警察職權行使法，將該帳篷拆除，雙方爆發短暫拉扯衝突，黃國昌、徐永明等人最後乾脆冒雨直接躺地上就寢。

市警局表示，希望陳抗民眾能夠守法，趕快離開集會遊行禁制區，也讓辛苦執勤的員警能早點收勤休息。

(中時電子報)