MLB》邪惡帝國不再 豪華稅首度打敗洋基

國聯全壘打王史坦頓(左二)加盟洋基。(美聯社)

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中時電子報

「邪惡帝國」將走入歷史了嗎？去年10月之後自由市場冷颼颼，大咖球星漫天要價，球團們卻是坐等降價。就連砸錢不手軟的豪門道奇與洋基也變得斤斤計較，1.97億美元的豪華稅門檻似乎首度起到了作用。

自從2002年大聯盟採用豪華稅制度以來，洋基已連續繳了15年，也就是每一年都繳，至今花掉3.41億美元。洋基老闆受夠了，首度縮減團薪的規模，去年大聯盟最貴的球隊道奇(連繳4年)也不想再當邪惡帝國，要把開銷限制在門檻之下。

如此一來，受害的就是大咖球員，他們的身價變得有行無市，豪門不願再出天價買他們，這也是超級經紀人波拉斯(Scott Boras)不爽馬林魚大瘦身的原因。

《雅虎體育》的一篇專欄指出，豪華稅正在「扼殺整個聯盟」。或許有些球迷會認為這些明星球員「本來就領得太多」，不過球迷也要知道，球團老闆賺得愈來愈多，這些錢若沒給球員，最後也是全進了老闆口袋，並不會回饋在比賽或門票上面。

然而很多球迷不認同《雅虎體育》的觀點，畢竟大聯盟沒有硬性團薪上限，豪華稅其實是最後一道防線，避免聯盟強弱失衡。事實上，洋基連繳了15年，今年才首度開始撙節，就表示豪華稅終於要開始發揮作用，怎麼會是「扼殺了聯盟」呢？

(中時電子報)

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