私校生涂宗賢研發提升電動車電池效能 獲中技社肯定

2018年01月07日 08:48 中時 林志成

林志成／台北報導

全世界都在發展電動車，台北城市科大電機系學生涂宗賢發明「電動車電池組之效能提升系統」，運用電池模組中每一個電池之剩餘電力，提升能源使用率最高達到50％，以減少廢棄電池數量。這項發明獲中技社頒個人「創意獎學金」。

為了減少空污危害，行政院宣布在2035年及2040年分別禁售燃油機車及汽車，預計將帶動電動車發展趨勢。涂宗賢抓緊潮流脈動，在台北城市科大電機系副教授楊文治指導下，研發「電動車電池組之效能提升系統」，以提升電動車的電池效能為概念。

涂宗賢表示，電動車的動力來自「電池模組」，少數幾個單一電池故障或電力先用完的電也將會妨礙其他正常電池輸出電力，導致整體電池模組性能下降。

涂宗賢應用感測與微電腦技術，快速找出故障電池設計複和式隔離電路，有效隔離故障電池，並重新串連其餘正常電池，利用電源轉換技術提升其餘正常電池電壓，輸出剩餘電力，且可避免電池模組中正常電池被誤當廢電池拋棄，減少廢棄電池數量，降低環保問題，這項發明可延長電池模組壽命約10~20％。

電機系主任沈混源表示，「電動車電池組之效能提升系統」主旨在提升電動車續航力，校方期許此研究發明能增加民眾使用電動車意願，促進電動車產業發展政策。

財團法人中技社獎學金，獲獎學生歷年多以台清交成學生為主，涂宗賢以私立學校學生獲得肯定，相當不容易。106年度「中技社科技獎學金」中，研究獎學金16名、創意獎學金15名(隊)、境外生研究獎學金23名、及境外生生活助學金21名獲獎學生。

(中時)