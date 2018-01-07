台可藉地緣政治搞獨立？陸媒：走不出顧此失彼困境

2018年01月07日 08:47 中時電子報 黃以謙

觀察世界地圖，台灣處在「東亞島弧」之中，離不開地緣政治之概念，台獨理念也是建立在這個基礎上。然而，作為周邊大國的棋子，最終很難擺脫顧此失彼困局，因為「大魚吃小魚」是國際現實的叢林法則。

大陸法政領域自媒體「俠客島」近期發表系列文章，評論台灣在地緣政治中的命運。文章首先點明，台灣位處「邊緣地帶」角力的天秤，一邊緊鄰中國大陸，一邊是美日勢力控制的太平洋，這就是棋局的分明形勢。

該文指出，綠營政黨的盤算很簡單，就是想利用上述均勢搞台獨，具體做法在爭取美日支持，作為抗衡中國大陸的資本。自民進黨上台以來，對美軍購、洽簽FTA、進口日本核食等，每個政經、軍事、外交談判皆涉及地緣政治問題，只是以「民主陣營」、「維護和平」當包裝。

總而言之，美國把台灣當棋子是眾人皆知，藉此不僅可以勒索大陸，還可以維持第一島鏈防線，更能賺台灣的錢（軍購）。那麼，台灣這個棋子到底當得有沒有價值？答案是否定的！

文章強調，台灣在地緣政治上，不僅面臨國際參與的到處碰壁，還要犧牲許多自我利益，近在眼前的福島核食進口壓力、沖之鳥礁問題就是很鮮明的例子。由於國際現實是「大魚吃小魚」，台灣陷於左支右絀、顧此失彼的地緣戰略困局是命運註定。

(中時電子報)