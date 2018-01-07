恐致癌！夜市美食百百種 專家最不推這3種

2018年01月07日 09:17 中時電子報 周鎮宇

台灣夜市小吃百百種，許多美食都讓人吃了就停不下來，不過通常這些食物熱量也都非常高，吃多了恐增加致癌風險，有營養師就提出3大最不推薦小吃，分別是炸雞排、臭豆腐與大腸包小腸，這些食物都擁有高熱量，長期吃下來會增加健康風險。

據《ETtoday健康雲》報導，營養師賈婷文指出3大不推薦小吃，第一個就是雞排或鹽酥雞，賈婷文已熱量來說，炸雞排與鹽酥雞等炸物，熱量都來自於油脂，會增加肥胖速度，另外鹽酥雞也因油炸表面積較大，吸油量更多，長期會導致高血脂，提高心血管病的發生。

再來是臭豆腐，賈婷文提到，豆腐本身是優良的蛋白質來源，雖然發酵過後的臭豆腐，可增添維生素b12與乳酸菌，但很容易造成發酵過程的汙染問題，另外反覆油炸，會增加致癌風險，不僅營養物流失，還會增添熱量，所以如果想吃臭豆腐，可以選擇清蒸為主。

最後是大腸包小腸，賈婷文表示，香腸屬於高脂肉，對血脂肪有不好的影響，加上大腸包小腸過程中都要油煎，還有重鹹調味料，讓有3高的民眾需多加注意。

賈婷文提醒，小吃美食不健康的主因，是因為多用油煎、油炸的料理方式，高溫油炸很容易產生自由基與致癌物質，吃過多也會讓體重增加，所以要大家盡量少吃。

(中時電子報)