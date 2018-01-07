嘆政府權柄濫用 黃國昌遭酸：助紂為虐 現在當牆頭草

2018年01月07日 09:24 中時電子報 謝雅柔

時代力量立委為抗議勞基法修法，組織抗議成員在總統府前禁食，因今日凌晨降下大雨，因此搬來帳篷遮雨，但中正一分局交通隊依法將帳篷視為路障拆除。時代力量立委黃國昌稍早在臉書指出，本來以為2016改變已經發生，「沒有想到台灣權柄的濫用，竟然依舊如此冷酷」。而網友則諷刺表示「黃國昌助紂為虐，現在當個牆頭草」、「下次可以帶腦子來作秀嗎？」

為了抗議《勞動基準法》修法，時代力量立委總動員，徹夜在凱道面前禁食抗議。今晨0時許，雨勢未停，聲援民眾搬來帳篷欲搭設時遭警制止，雙方拉扯，警方順利強拆並移走；警方說，可依法拆除並扣留。

黃國昌稍早在臉書PO文指出，很久很久沒有如此難過。他說不是因為全身濕冷、不是因為超過40小時未進食、而是因為本來以為2016改變已經發生，「沒有想到我所熱愛的台灣權柄的濫用，竟然依舊如此冷酷」。黃也表示「雨又變大了，但我心裡的雨更大」。

對於黃國昌PO文，網友紛紛表示「黃國昌助紂為虐，現在當個牆頭草，騙騙低能兒選票」、「200多警察心裡的雨也很大」、「要演到啥時」、「真的很有偶像劇臺詞的味道 國昌果然演技出神入化」、「說蔡政府是錯的，時力喊：二例，你怎麼不看有人挺嗎？」、「連民進黨、國民黨都知道要反對就在國會場反對，演淋雨秀是能反對啥？」

此外，也有網友砲轟民進黨，並表示「蔡不敢面對自己的無能啊」、「2020走著瞧，DPP被看破手腳」、「DPP手段兇殘比KMT還誇張」、「蔡英文已經不可能連任了」。

(中時電子報)