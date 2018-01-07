嘆政府權柄濫用 黃國昌遭酸：助紂為虐 現在當牆頭草

時代力量黨主席黃國昌率時力立院黨團持續於總統府前凱道靜坐絕食。(資料照,郭吉銓攝）

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中時電子報

時代力量立委為抗議勞基法修法，組織抗議成員在總統府前禁食，因今日凌晨降下大雨，因此搬來帳篷遮雨，但中正一分局交通隊依法將帳篷視為路障拆除。時代力量立委黃國昌稍早在臉書指出，本來以為2016改變已經發生，「沒有想到台灣權柄的濫用，竟然依舊如此冷酷」。而網友則諷刺表示「黃國昌助紂為虐，現在當個牆頭草」、「下次可以帶腦子來作秀嗎？」

為了抗議《勞動基準法》修法，時代力量立委總動員，徹夜在凱道面前禁食抗議。今晨0時許，雨勢未停，聲援民眾搬來帳篷欲搭設時遭警制止，雙方拉扯，警方順利強拆並移走；警方說，可依法拆除並扣留。

黃國昌稍早在臉書PO文指出，很久很久沒有如此難過。他說不是因為全身濕冷、不是因為超過40小時未進食、而是因為本來以為2016改變已經發生，「沒有想到我所熱愛的台灣權柄的濫用，竟然依舊如此冷酷」。黃也表示「雨又變大了，但我心裡的雨更大」。

對於黃國昌PO文，網友紛紛表示「黃國昌助紂為虐，現在當個牆頭草，騙騙低能兒選票」、「200多警察心裡的雨也很大」、「要演到啥時」、「真的很有偶像劇臺詞的味道 國昌果然演技出神入化」、「說蔡政府是錯的，時力喊：二例，你怎麼不看有人挺嗎？」、「連民進黨、國民黨都知道要反對就在國會場反對，演淋雨秀是能反對啥？」

此外，也有網友砲轟民進黨，並表示「蔡不敢面對自己的無能啊」、「2020走著瞧，DPP被看破手腳」、「DPP手段兇殘比KMT還誇張」、「蔡英文已經不可能連任了」。

(中時電子報)

文章來源：黃國昌臉書

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