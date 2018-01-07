明起急凍剩7℃ 專家示警：台灣恐現「極寒冷天氣」

入冬以來最低溫將襲台，且恐達寒流等級。（圖／資料照片）

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中時電子報
/綜合報導、中天新聞/、王乃伃
入冬最強冷空氣報到！週三台南以北急凍 下探7℃

鋒面挾雨襲台，今(7)日全台13縣市發布大雨特報，明(8)日「極地大陸氣團」推動冷鋒南下，各地有雨、將有較大雨勢；周三起到周六清晨，預估氣溫將再降，「極寒冷天氣」恐急凍剩7℃。

鋒面接近、水氣增，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，根據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日鋒面仍位於北部海面，中部以北有明顯降雨，台南以南天氣則可望漸好轉；不過，明日起受冷鋒報到影響，下半天的氣溫驟降、愈晚愈冷。

明起一周上班日冷颼颼，更需要留意的是，後天雖轉為乾冷，但中央氣象局示警，各地氣溫將呈現溜滑梯式驟降，這波冷氣團的強度大約介於強烈大陸冷氣團或寒流等級；台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8℃到10℃，高屏及花東也可能來到11℃到13℃，空曠沿海則有可能降到7℃左右。

大後天(周三)到周六將迎來「極地大陸氣團」發威，早晚輻射冷卻作用會更添冷空氣的威力，氣象局預估，新竹縣尖石鄉體感溫度更可能剩3℃。等到白天太陽露臉加溫，才會有冷空氣不怎麼強的「錯覺」。

大後天過後，各地將迎來陽光露臉的天氣，各地將轉為晴到多雲、陽光露臉的天氣，只有迎風面的東半部地區及山區有零星的降雨。但氣溫部分需等到周末才可望逐日回升，周六白天起至下周一(15日)冷空氣減弱，回歸到白天晴朗舒適、早晚溫差大的天氣型態。

(中時電子報)

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