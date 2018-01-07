張明田涉中信購地弊案 延押2月確定獄中過年

2018年01月07日 09:53 中時 陳志賢

涉及中信銀內湖購地弊案的中信董事長室專門委員張明田，被控透過家族掌控的公司買進內湖區安康段2筆土地，再透過不實鑑價高賣給中信商銀套利8億多元，台北地院原准他以1億元交保，檢方不服2度抗告後，北院重裁羈押。由於張的羈押期限將至，北院日前開庭後，裁定張延押2月，張要在看守所過年。

張明田是中信集團重臣，檢調2006年偵查紅火案時，他擔任中信金財務長，也被起訴、判刑但全案未確定。北檢偵辦中信銀內湖購地案，於今年1月12日依違反證交法起訴張明田、陳永晉、張的胞弟張明人等5人，當時張明田、陳永晉2人在押。

檢方指控，中信商銀2012年有擴充資訊機房大樓、行政大樓需求，張明田2013年得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過張明人及家族掌握的永約公司與長虹共同投資安康段土地，圖謀鉅額價差，導致中信商銀損失1億8234萬7200元；另張明田家族2015年又以51億3980萬將安康段房地賣給中信商銀，導致中信商銀損失7億1092萬8200元。

全案北院密集審理10個多月後，張明田去年11月聲請具保停押，合議庭認為相關重要證人、共同被告已經到庭詰問完畢，應該無再勾串證人、共犯的疑慮，張明田沒有羈押必要，裁准他1億元交保，每晚至其轄區派出所報到，北檢不服提起抗告成功。

案經高院撤銷後，北院12月仍對張明田作出交保裁定，維持1億元交保。不過，檢方仍不服裁定，二度向高院提起抗告，高院再度撤銷，北院重新裁定張羈押禁見。

由於張的羈押期限將在1月9日屆滿，北院日前開庭，審酌全案尚有證人未到案，張仍有羈押必要，裁定自1月9日起延押2月。

(中時)