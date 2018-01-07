055驅逐艦武裝 陸002航母戰鬥群年底服役

2018年01月07日 09:44 中時電子報 楊幼蘭

上海江南造船廠已開始為亞洲最先進、最大型的驅逐艦武裝，中國第一艘自製航母的戰鬥群正逐漸成形。

去年6月下水的055型驅逐艦裝備防空、反導，反艦與反潛武器系統，將成為中國002型航母的主要帶刀侍衛。據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，解放軍消息人士透露，055型驅逐艦的打造和4月下水，並已展開海試的002艦雙向並行。而據中國官媒報導，002艦很可能在今年底服役。

「中國正在打造4艘055型驅逐艦，其中兩艘被設計為首艘自製航母的『侍衛』，」一名解放軍消息人士說，「但中國正在打造更多驅逐艦，以因應海軍對現代戰艦與日俱增的需求。」

中國正致力打造能航遍全球，維護海上利益的藍水海軍。部份觀察家認為，中國打算在2030年前建立4支航母戰鬥群，而這起碼需要8艘055型驅逐艦。

據稱江南造船廠的焊接技術已出現突破，解放軍消息人士透露，打造驅逐艦的材料包括鋁，鈦及鎳合金。055型驅逐艦的上部結構中，至少有60％是由鋁合金打造，而那很難焊接。

美國海軍的阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦有鋼製船體，以及較輕的鋁製上部結構，而055型驅逐艦的大小與結構與它們類似。

不過，澳門國際軍事會會長黃東說，較輕的鋁比鋼容易斷裂，也沒那麼耐火。他並指出，1975年「貝卡納」號（USS Belknap，CG-26）巡洋艦與「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy, CV-67）航母相撞起火，還有1982年福克蘭戰爭（Falklands War）時，英國皇家海軍船艦戰損，都暴露出這類弱點。

「那些慘痛的教訓使許多海軍船艦都以鋼，而不是鋁合金來打造船體，」黃東說，「055的推進系統應該和阿利伯克級驅逐艦的一樣有力，足以為上層結構的鋼合金提供動力。」

然而，解放軍消息人士指出，055型的推進系統不如阿利伯克級驅逐艦強。

「055型和阿利伯克級角色不同，055型速度不必像巡洋艦那麼快，它的任務是保護中國航母，」解放軍消息人士說，「那也就是為什麼艦上的武器及雷達系統要比阿利伯克級驅逐艦先進的緣故。」

消息人士指出，為了防止如起火之類的緊急事故，中國已設計了周全的損害控制系統。

(中時電子報)