時代力量府前抗議 柯P：妨礙到交通就會處理

2018年01月07日 10:57 中時 陳燕珩 、 鄭任南 、 李函縈 、中天新聞／李利貞 、中天新聞／李利貞

台北市長柯文哲7日出席澎湖縣政府衛生局家庭藥師計畫合作後，對時代力量立委在總統府前長時間的抗爭表達了看法。 （鄭任南攝）

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，遭警方多次舉牌勸阻，至今仍不願散去，台北市長柯文哲上午被問及如何處理？他直言，陳抗要依法申請，尤其立法委員更要守法。不過柯日前下令強制驅離抗議民眾，對時力態度卻放軟，被質疑標準不一。柯強調，有妨礙到交通或秩序還是會處理，「且戰且走啦。」

時代力量靜坐抗議超過36小時，柯文哲上午表示，總統府周圍是禁止陳抗地區，他尊重人民有陳抗的全力，但應該依法申請，尤其是立法委員，立法更要守法。

不過，前一周民眾抗議勞基法修法，才遭柯下令強制驅離，引發執法過當爭議，現在時代力量立委違法陳抗，柯卻沒動作，引發外界聯想。

柯文哲說，他作為外科醫師還是有務實性，上次會驅離是因為民眾躺在馬路上、到處流竄，癱瘓西區交通，不處理不行。這次是在總統府前的人行道，對交通影響比較小，且不是到處流竄，沒有搞得警方疲於奔命，所以動作沒那麼大。

媒體追問，是因對方是與柯關係好的時代力量立委，若下令強制驅離，擔心影響之後與時力的結盟？柯僅說，「還好啦，不會啦。」他還是會看狀況，若妨礙到交通、妨礙到公共秩序，還是會處理，沒有必要在這裡說市府的計畫。至於明天就是上班日，恐影響交通，有沒有最後處理期限？柯說，「且戰且走。」

外界好奇，這幾天有跟時力立委聯絡嗎？柯表示，他們有跟警方表達想法，沒有直接對他。會不會去現場看，或是充當時力跟民進黨的橋樑？柯強調，不會啦，立法問題還是回到立法院去處理，「人家又沒有叫我去。」

面對時力立委徐永明不滿帳篷遭拆除，柯表示，警方拆掉後有傳LINE給他，他知道這件事，但凱道前面本來就不能遊行啊。外界也質疑，時力抗議才10幾個人，警方卻動員200人，執法不符比例原則。柯表示，警方是採只出不進策略，防止抗議的人聚集起來，還是要把他們圈住。

不過，北市議員許淑華在臉書上PO員警用盾牌取暖的照片，質疑虛耗警力。柯文哲表示，他有跟警察局長說，就把車子開到旁邊放，用最少量的警力，沒事的員警就去車上休息。

(中時)