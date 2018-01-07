跟主人一樣自制！蔡依林愛犬生日卻被規定「做這事」

蔡依林愛犬屋虎慶生，精美蛋糕擺眼前，但卻只能自律。(取材自蔡依林臉書)

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中時電子報

華語歌壇天后蔡依林(Jolin)去年底跟男模錦榮分手，恢復單身已經一年時間，然天后不孤單，一來時間被滿檔的工作行程塞滿，二來身邊有永不變心的「愛人」，那就是鼎鼎有名的愛犬「WhooHoo(屋虎)」，他圓滾滾外型深獲粉絲喜愛，而時間過得很快，今天是屋虎的生日，幾乎都把愛犬帶在身邊的蔡依林當然沒忘記給最愛慶生，只是就算是大節日，屋虎仍是有「極限」要自律。

蔡依林在家也不忘動一動，一邊練腿一邊幫屋虎按摩，讓粉絲直呼羨慕。(翻攝自蔡依林IG)

今天是蔡依林愛犬屋虎的11歲生日，昨晚接近半夜12點，天后便在臉書貼出3張照片並貼文，祝福「最愛的熊董」生日快樂，禮物當然超豪華，是知名法式甜點店「咕咕霍夫」訂製的寵物蛋糕，蛋糕體上還站著屋虎公仔，看起來可愛又美味，然考量到烏虎已經有些年紀，相當疼愛他的蔡依林，為了愛犬健康也只能狠下心，表示「還是只能吃兩口」，屋虎只能看不能吃求自律。

而蔡依林前天也貼出居家照，難得有空閒時間的她，躺在家當沙發馬鈴薯也不能閒著，她在IG貼出一則小短片，赫見屋虎跟著入鏡，被躺在椅子上但閒不住的主人鍛鍊雙腳狂踩背，看起來被按摩得很舒適，蔡依林也笑稱這是給愛犬做「泰式按摩」，粉絲則看了直呼屋虎幸福，表示：「第一次這麼想當狗」。

(中時電子報)

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