中市國三生適性入學說明會 家長出席踴躍

全國家長教育協會7日在台中家商活動中心舉辦「國三學生適性入學家長宣導說明會」。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時
台中市府教育局長彭富源指出，104至106學年度免試入學分發錄取比率，中投區都是六都之冠，教育局持續積極宣導入學制度及輔導選填志願。（盧金足攝）
家長關心12年國教相關政策，全場座無虛席。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

台中市政府教育局推動12年國教相關政策，希望達成適性揚才、多元學習的目標。全國家長教育協會7日在台中家商活動中心舉辦「國三學生適性入學家長宣導說明會」，教育局也派員至現場提供有關入學制度、教育會考、適性輔導、生涯探索等議題說明及諮詢。

教育局長彭富源表示，104至106學年度免試入學分發錄取比率，中投區都是六都之冠，教育局持續積極宣導入學制度及輔導選填志願，除今日說明會以外，將在3月、6月舉行全市學生適性入學說明會，並建置專區網頁、印製宣導手冊，以協助學生及家長瞭解相關資訊。

另外，5月會考結束至志願選填截止期間，也將由12年國教宣導團種子教師、學輔中心輔導人員及候用校長組成適性入學諮詢團，提供家長及學生更即時、完備的諮詢，輔導學生依照自我興趣、性向及能力決定未來發展。

教育局表示，針對12年國教政策，市府推動包括青年希望工程、設立國中區域職業試探與體驗示範中心、產學媒合中心及精進教學計畫等，提升辦學品質，也落實在地就學。

以學生為本的「學用合一人才培育計畫」，透過一條龍的方式，提供從國中技藝教育課程、高級中等學校多元入學到未來科技大學的人才培育。

技職教育方面，台中市立國中都開辦技藝教育課程，並有17校開辦技藝教育專案編班，開班數全國第一；目前更已媒合100家廠商與20所高中職學校合作，除了傳承實務經驗，也輔導就業，並與8所科技大學簽訂合作備忘錄及成立產學聯盟，建構技職生升學多元管道。未來將持續致力深耕，盼達適性揚才、引導學生發揮天賦的願景。

(中時)

「沙威瑪」到底怎麼養這麼大？ … 國三生適性入學說明會 台中家商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。