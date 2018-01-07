中市國三生適性入學說明會 家長出席踴躍

2018年01月07日 10:59 中時 盧金足

台中市府教育局長彭富源指出，104至106學年度免試入學分發錄取比率，中投區都是六都之冠，教育局持續積極宣導入學制度及輔導選填志願。（盧金足攝）

家長關心12年國教相關政策，全場座無虛席。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

台中市政府教育局推動12年國教相關政策，希望達成適性揚才、多元學習的目標。全國家長教育協會7日在台中家商活動中心舉辦「國三學生適性入學家長宣導說明會」，教育局也派員至現場提供有關入學制度、教育會考、適性輔導、生涯探索等議題說明及諮詢。

教育局長彭富源表示，104至106學年度免試入學分發錄取比率，中投區都是六都之冠，教育局持續積極宣導入學制度及輔導選填志願，除今日說明會以外，將在3月、6月舉行全市學生適性入學說明會，並建置專區網頁、印製宣導手冊，以協助學生及家長瞭解相關資訊。

另外，5月會考結束至志願選填截止期間，也將由12年國教宣導團種子教師、學輔中心輔導人員及候用校長組成適性入學諮詢團，提供家長及學生更即時、完備的諮詢，輔導學生依照自我興趣、性向及能力決定未來發展。

教育局表示，針對12年國教政策，市府推動包括青年希望工程、設立國中區域職業試探與體驗示範中心、產學媒合中心及精進教學計畫等，提升辦學品質，也落實在地就學。

以學生為本的「學用合一人才培育計畫」，透過一條龍的方式，提供從國中技藝教育課程、高級中等學校多元入學到未來科技大學的人才培育。

技職教育方面，台中市立國中都開辦技藝教育課程，並有17校開辦技藝教育專案編班，開班數全國第一；目前更已媒合100家廠商與20所高中職學校合作，除了傳承實務經驗，也輔導就業，並與8所科技大學簽訂合作備忘錄及成立產學聯盟，建構技職生升學多元管道。未來將持續致力深耕，盼達適性揚才、引導學生發揮天賦的願景。

(中時)