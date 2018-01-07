插隊會違法！10個出國不說不知道的觸法瞬間

2018年01月07日 11:14 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

在台灣看似不經意的動作，怎麼出國竟然要付出如此慘痛代價！？搭機環遊世界各國，除了欣賞異國絕美風景之外，也要留意不同國家文化所訂定的法律規定，別將台灣習慣的那一套做法，輕易套用在其他國家！

廉航盛行，帶動台灣民眾旅遊熱潮，全球旅遊搜尋引擎Skyscanner就整理出多個對台灣民眾來說，較少為人知的觸法瞬間。像是許多人都去過日本旅遊，但不見人人都知道：在日本趕時間插隊不只是道德問題，還可能被涉嫌違反日本的《輕犯罪法》，除了恐面臨罰款，還會因此遭拘留1到29天等處罰，實在得不償失。

新加坡樟宜機場以服務優良著稱，曾連續5年獲得「全球最佳機場」稱號。（本報系資料照）

而去過新加坡旅遊的民眾，必定有感當地綠意市容的整潔。也因此，如果在當地亂丟垃圾，最高可能遭處新台幣近4.5萬元罰款，累犯的處罰還會加倍重罰，導致荷包大失血之外，整趟旅程更可能泡湯，被強制參加社會服務去清掃垃圾等處罰。

東南亞國家是度假勝地，不過，對於癮君子來說，去菲律賓旅遊則可能要小心了。菲律賓先前簽署新行政命令，公共場所全面禁止吸菸，僅能於指定區域吸煙且必須張貼有吸煙不利健康標語。赴泰國旅遊則不得沒穿內衣出門、腳踩國幣，還有對國王不敬任何言語、舉動都是違法行為。

獲得世界最佳島嶼美名的長灘島，因有著粉白色沙灘、碧藍海水與熱鬧的夜生活而著稱。(圖/shutterstock提供)

此外，在美國搭乘公共交通工具要留意不宜雙腳開開，恐會被投訴「過度佔用公共資源」；若想當地城市騎行單車，就得戴安全帽、夜晚騎乘還須安裝車燈照明。到歐洲國家如冰島、丹麥、芬蘭、瑞典等自駕旅遊時，白天開車也須開啟車燈，否則可能吃上新台幣近2,500元罰單。紐西蘭則禁止把活跳海鮮直接料理。瑞士禁止公寓住戶晚間10點以後沖馬桶，會被視為製造噪音污染。

法國是旅遊行業發達的國家，但貪圖便宜旅費、在不對的時間走到不OK的地點，其實潛藏不少旅遊問題。(圖/shutterstock提供)

還有，出國熱衷欣賞「養眼畫面」的民眾，到法國可要留意，巴黎交通管理局公布的《現代旅客禮貌手冊》就提醒，目光別過度緊盯美女，若遭投訴，是得前往相關機構接受再教育。以及，義大利和西班牙的地方城市亦都曾發布「穿著不能過於曝露」等類似規定，以避免道路駕駛分心。

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(中時電子報)