國民黨推過勞明信片 勞工怒要民進黨下台

國民黨7日舉行「10大過勞產業，明信片滿天飛」記者會，會中公布「過勞明信片產生器」，民眾可上網製作下載後寄出，國民黨發言人黃健豪（左起）、台灣護師醫療產業工會創會理事長陳玉鳳、台灣保全業產業工會秘書長羅添福，物流業勞動權益自救會會長曾堉誠呼籲勞工寫下心中不滿 。（方濬哲攝）

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國民黨7日舉行「10大過勞產業，明信片滿天飛」記者會，會中公布「過勞明信片產生器」，民眾可上網製作下載後寄出，表達對工作超時、低薪的不滿；圖為過勞職業特輯明信片，包含百貨專櫃人員、餐飲業等行業。（方濬哲攝）
國民黨政策會設計過勞明信片供民眾索取。（國民黨提供）

國民黨政策會設計「過勞明信片」，列出十大過勞產業，民眾可以至國民黨中央、地方黨部以及民代辦公室索取。另外設計有「過勞心聲產生器」提供給網友上網填寫。國民黨發言人黃健豪呼籲民眾踴躍索取寄出，蔡政府用拒馬拒絕聽民眾聲音，那就用明信片寫給他們看。

國民黨今邀請勞工代表向政府喊話。護理工會理事長陳玉鳳強調，輪班間隔縮為8小時的話，扣除延遲下班以及通勤時間，結果是讓護理師實際休息不到4小時，勞資協商也一直證明無效，護理師長期處於過勞狀態，對病人也很危險，「我們不要再吃安眠藥。」

保全業產業工會秘書長羅添福則指出，保全業一直維持過勞死第一名，就是因為工時太長，1個月720小時，竟然有人可以上班516小時，勞檢時公司也是出示假班表；他諷刺地感謝行政院長賴清德，「因為這個修法，讓保全業可能不再是過勞死第一名！」

媒體詢問在場勞工，是國民黨明信片有效還是時代力量在凱道靜坐有效？陳玉鳳說，效果不同，不過時代力量靜坐時，竟然還被搶走帳篷，將讓人民更憤怒。明信片則是傳達民眾的心聲，不過面對這個獨裁政府，「我們表達了，他們看不看得到？」

羅添福則嗆說，「最好的方法就是給他下台，票太多了，才會為所欲為。」物流業代表曾堉誠也嗆聲，「儘管是狗吠火車也是要吠一下，今年底選舉下去就知道，大家走著瞧！」

(中時)

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