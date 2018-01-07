怒揭紅星用面具代替拍戲引暴動 連凱再度發文！

當演員也經營特效公司的連凱，爆料「面具代替演戲」一事引發熱議，今他又發文，強調不會公開演員名字，否則害人。(翻攝自連凱微博)

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中時電子報

台灣出生但卻在香港演藝圈闖出知名度的男神連凱，48歲的他雖仍帥氣有型，但近年他更鍾情於所學，轉當特殊化妝公司老闆，自己也親上火線擔綱化妝師，而昨天連凱突然po文爆料，表示公司接到一個拍攝期長達3個月的案子，「某流量男一號已經離組沒有檔期了，劇組要求拿面具來代替演員拍戲」，批評對方不敬業，消息曝光後引發網友譁然，不但掀起猜測潮，更希望連凱直接公布這名演員的身分。

連凱踢爆「面具代替演戲」事件後，引發眾網友暴動猜測，不少如楊洋、鹿晗、王俊凱等當紅炸子雞無辜中槍，而心疼他們的粉絲也希望連凱直接公布姓名，免得傷及無辜，甚至有人覺得連凱是為自己的特效公司打廣告才會爆料，而面對此事件掀起的風波，連凱今又發文，澄清在微博的貼文是希望提醒幕後工作人員以及資方「不要靠面具拍戲」。

連凱也為演員們說話，表示檔期是由影星的所屬公司決定的，「很多演員也是很無辜」，表示若公開姓名，則是害了該名演員，「如果有得罪任何人在此說聲抱歉」，強調自己只是希望這個這個演藝圈好，不想壞風氣帶壞市場，更打臉「廣告說」，強調在業界都知道他的公司，根本不需要打廣告，稍早連凱更是將兩篇文章都刪除，表示「大家知道有這麼個風氣就好了。我不是熱度，請取關」，眾網友則留言力挺，直呼連凱仗義直言，並沒有做錯什麼，不須理會那些酸民。

(中時電子報)

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