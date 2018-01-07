移民署新住民二代培力計畫 培養新南向國力

信義區游竹萍區長(左3)與移民署臺北市服務站黃齡玉主任(右1)至永吉國中關心新住民二代學習狀況。

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中時

移民署台北市服務站與北市信義區公所，7日在北市永吉國中舉辦一場經驗分享會，邀請2位母籍印尼、越南的二代新住民同學，一起分享跨國體驗，這是內政部移民署近來全力推廣的新住民新二代海外培力計畫之一，希望能讓新住民第二代在台灣永續發展。

移民署指出，學齡孩童貴在黃金學習期，學什麼都快，如何開發他們的優勢智能?因此，移民署近年來推展新住民新二代培力計劃，就是著眼於新住民二代的母語及文化優勢，加以適當的培訓及引導，使其將來順利接軌國際，成為南向新國力。

新住民二代林小婷回到印尼分享與臺灣不同的飲食文化，並獲得培力計畫補助。

為了落實這項計畫，移民署臺北市服務站與北市信義區公所，7日上午帶著新住民二代陳金鈴及林小婷，至臺北市立永吉國中分享移民署的「新住民子女海外培力計畫」及「新住民及其子女築夢計畫」，吸引新住民家長、老師、新住民二代同學60餘人一同參與，對陳金鈴及林小婷的表演、分享，大家眼睛為之一亮。

永吉國中校長賴宏銓認為，每一個孩子都是「獨一無二」的個體，均有其存在的發展空間，因此他覺得需要結合外部資源，納進社區與社會資源，協助發展孩子的「優勢智能」。他認為，這次移民署針對新住民二代雙重文化優勢規劃的「海外培力計畫」，「築夢計畫」，某方面也能夠協助發展孩子的「文化優勢」，他自己也表示，今日我能有機會站上教育的舞台，也是因為當年教育給了我機會，因為老師沒有放棄我！

新住民二代林小婷(右)陳金鈴(左)在永吉國中展現培力計畫學習母國舞蹈成果。

信義區游竹萍表示，她也非常認同校長賴宏銓所闡述美國著名教育家約翰·杜威（John Dewey）的教育理念：「教育無他，唯愛與榜樣。」所以她積極結合政府資源，讓小朋友在充滿愛及關心的環境下成長。本次她特地和臺北市服務站合作，邀請新住民二代到永吉國中，2位新二代分享回到越南及印尼進行跨國體驗，以及參加新二代比賽得獎的經驗，讓台下的同學露出羨慕的眼光。

臺北市服務站主任黃齡玉表示，移民署為照顧新住民及其子女，陸續推動相關照顧措施，例如「新住民子女培育研習營」、「新住民子女海外培力計畫」、「新住民及其子女築夢計畫」及「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」等，目的也是用「愛」與「關懷」為出發點，讓新住民及其子女在臺灣這塊土地上永續發展。誠如移民署長楊家駿常常掛在嘴邊的一句話，讓新住民因為我們的愛與尊重，把臺灣當作自己的「家」，期待新二代培力計劃開發孩子們的優勢潛力，讓他們未來充滿希望。

(中時)

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